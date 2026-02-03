Vēl viena Eiropas Savienības valsts varētu slēgt robežu ar Krieviju
Vēl viena Eiropas Savienības (ES) valsts apsver robežas slēgšanu ar Krieviju, ziņo rus.err.ee.
Igaunijas un Krievijas robežpārstāvniecības veica sarunas pēc tam, kad decembrī Krievijas robežsargi pie Vasknarvas piestātnes šķērsoja robežu. Kā vienu no iespējamajiem reaģēšanas variantiem Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna minēja robežas slēgšanu.
“Līdzīgas sistemātiskas provokācijas un spiediena punkti, piemēram, tā dēvētais “Saateses zābaks”, mums jau ir labi zināmi. Mūsu uzdevums ir turēt sabiedrotos lietas kursā par notiekošo. Mēs skaidri zinām, kur iet robeža, un tas tikpat labi ir zināms arī NATO. Tāpēc ir svarīgi saglabāt mieru: mums ir pietiekami daudz instrumentu, lai ietekmētu Krieviju,” paziņoja Cahkna.
Kā norādīja ministrs, viens no iespējamajiem variantiem ir robežas slēgšana. Pagaidām valdība to nav uzskatījusi par nepieciešamu.
No Eiropas Savienība valstīm pilnībā visus sauszemes robežšķērsošanas punktus ar Krieviju ir slēgusi Somija. Savukārt vairākas citas Krievijas kaimiņvalstis ES ir slēgušas atsevišķus robežšķērsošanas punktus vai ieviesušas būtiskus ierobežojumus, tostarp Lietuva un Polija.