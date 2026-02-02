"Nepalikt vienaldzīgiem pret republikas iznīcināšanu": Desmitiem tūkstošu cilvēku Prāgā piedalās mītiņā, lai atbalstītu prezidentu
Prāgas centrā notika plašs mītiņš Čehijas prezidenta Petra Pavela atbalstam. Tas notiek laikā, kad prezidents iesaistījies konfliktā ar ārlietu ministru Petru Macinku.
Čehijas galvaspilsētā noticis viens no pēdējo gadu lielākajiem mītiņiem. Desmitiem tūkstošu pilsoņu pauda solidaritāti ar prezidentu Petru Pavelu, kurš, pēc IDNES ziņām, ir nonācis politiskā konfrontācijā ar ārlietu ministru Petru Macinku.
Prāgā notika kustības "Miljons mirkļu demokrātijai" organizēta plaša mēroga demonstrācija. Organizatori lēsa, ka tajā piedalījās no 80 000 līdz 90 000 cilvēku, piepildot Vecpilsētas laukumu un Vāclava laukumu. Demonstrācija bija atbilde uz konfliktu starp prezidentu Petru Pavelu un ārlietu ministru Petru Macinku, kurš asi reaģēja uz valsts vadītāja atteikumu apstiprināt pretrunīgi vērtētā valdības kandidāta iecelšanu. Dalībnieki turēja Čehijas Republikas, ES un Ukrainas karogus un skandēja saukļus prezidenta atbalstam un pret politisko spiedienu. Ekrānos tika pārraidītas runātāju runas, tostarp opozīcijas partiju pārstāvju un pazīstamu sabiedrisko personu uzstāšanos.
Protests in Prague already against the new pro-Russian trash that Czech voters were conned into electing, as he begins all the corruption, looting and other Russian style things.— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) February 1, 2026
45 years of the Russian world wasn't enough, so they're doing it all again.
pic.twitter.com/qs3ZC2M4Cn
Kustības līderis Mihulaš Mināržs aicināja pilsoņus "nepalikt vienaldzīgiem pret republikas iznīcināšanu" un paziņoja par jauniem protestiem visā valstī 15. februārī. Viņš arī uzsvēra Ukrainas atbalsta nozīmi un aicināja visus uz pasākumu 21. februārī — Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma gadadienā. Turklāt opozīcijas pārstāvji pieprasīja ārlietu ministra atkāpšanos par atteikšanos nodot Ukrainai "L-159" lidmašīnas cīņai pret "šahediem".
Protestētāju vidū bija ievērojami Čehijas politiķi: bijušais iekšlietu ministrs Vīts Rakušans, Pilsoniskās demokrātiskās partijas līderis Martins Kupka un Pirātu partijas līderis Zdeņeks Hriba. Jaunievēlētās valdības pārstāvji premjerministra Andreja Babiša vadībā pauda atbalstu pilsoņu tiesībām uz miermīlīgu pulcēšanos, taču aicināja ievērot demokrātiskās procedūras un respektēt vēlēšanu rezultātus. Mītiņa organizatori ziņoja, ka līdz pusdienlaikam bija savākti gandrīz 600 000 parakstu prezidenta atbalstam no plānotā miljona parakstu. Masu protests Prāgā kļuva par pārsteidzošu sabiedrības solidaritātes izpausmi un signālu pret politisko spiedienu uz valsts galvu.