Kīta Kelloga meita asi reaģējusi uz Krievijas uzbrukumu autobusam, kurā atradās ogļrači: "Kamēr Krievija netiks sodīta..."
Megana Mobsa, ASV prezidenta Donalda Trampa īpašā pārstāvja Ukrainā Kīta Kelloga meita, asi reaģējusi uz DTEK ogļraču nāvi, kuri gāja bojā Krievijas drona triecienā.
ASV prezidenta Donalda Trampa īpašā pārstāvja Ukrainā Kīta Kelloga meita Megana Mobsa asi izteikusies par traģēdiju Dnipropetrovskas apgabalā. 1. februārī Krievijas militārie droni apzināti uzbruka autobusam, kurā atradās DTEK ogļrači, nogalinot 15 cilvēkus. Barbariskais trieciens ir vēl viens pierādījums tam, ka Krievija karo pret civiliedzīvotājiem, un šādi noziegumi padara jebkādas runas par sarunām bezjēdzīgas.
Megana Mobsa 1. februārī sociālajā tīklā X rakstīja: "Vēl viena briesmīga traģēdija... Pastāv skaidra saikne starp pieaugošo Krievijas zvērību skaitu un sarunām. Kamēr amerikāņu sarunu vedēji to neatzīs un nesodīs Krieviju, miera farss turpināsies."
Viņa paziņoja, ka jebkādas runas par Ukrainas "labklājību" ir "smieklīgas un fantastiskas", un, kamēr agresors turpina nogalināt civiliedzīvotājus un iznīcināt infrastruktūru, jebkuras diplomātiskās iniciatīvas bez reālām sankcijām un soda Maskavai kļūst par tukšu retoriku. Meganas Mobsas paziņojums ir vēl viens signāls, ka miera iniciatīvas nevar pastāvēt paralēli notiekošajam teroram un slepkavībām, ko Ukrainā pastrādā krievu okupanti.
Another horrific tragedy.— Meaghan Mobbs (@mobbs_mentality) February 1, 2026
And reason #16918 negotiating a prosperity document right now is ludicrous and fantastical.
There is a clear link to mounting atrocities by Russia and negotiations.
Until US negotiators recognize this and punish Russia, the peace farce will continue. https://t.co/R1mCFVJ9xX
Jauns.lv jau vēstīja, ka krievu drona uzbrukumā ogļraču dienesta autobusam Dnipropetrovskas apgabalā 1. februārī tika nogalināti vismaz 15 cilvēki, bet vēl septiņi ievainoti. Par to paziņoja apgabala administrācijas vadītājs Oleksandrs Hanža. Iebrucēju drons Pavlohradas apgabalā trāpīja līdzās ogļu ieguves uzņēmuma dienesta autobusam.