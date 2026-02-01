Krievu drons uzbrucis ogļraču autobusam Ternivkā, Dņipropetrovskas apgabala Pavlohradas rajonā
Šodien 19:25
Krievu drons nogalina vismaz 15 ukraiņu ogļračus
Krievu dronba uzbrukumā ogļraču dienesta autobusam Dņipropetrovskas apgabalā svētdien nogalināti vismaz 15 cilvēki.
🤬 Monstrous Russian terror attack: 15 miners killed after a bus strike near Pavlohrad— NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2026
A drone hit civilian infrastructure — a bus transporting workers of DTEK Pavlohradvuhill in the town of Ternivka.
The vehicle caught fire and burned out completely, trapping people inside.… pic.twitter.com/NO4PAsd81a
Vēl septiņi ievainoti, paziņojis apgabala administrācijas vadītājs Oleksandrs Hanža.
Iebrucēju bezpilota lidaparāts Pavlohradas rajona Ternivkā trāpījis blakus kāda ogļu ieguves uzņēmuma dienesta autobusam.
❗️Российский дрон ударил рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе Днепропетровской области— Ateo Breaking (@AteoBreaking) February 1, 2026
По предварительной информации, погибли 15 человек, ещё 7 получили ранения. pic.twitter.com/oVd7xB14Zp