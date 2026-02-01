Krievu drons nogalina vismaz 15 ukraiņu ogļračus
foto: EPA/Scanpix
Krievu drons uzbrucis ogļraču autobusam Ternivkā, Dņipropetrovskas apgabala Pavlohradas rajonā
Krievu drons nogalina vismaz 15 ukraiņu ogļračus

Jauns.lv/LETA

Krievu dronba uzbrukumā ogļraču dienesta autobusam Dņipropetrovskas apgabalā svētdien nogalināti vismaz 15 cilvēki.

Vēl septiņi ievainoti, paziņojis apgabala administrācijas vadītājs Oleksandrs Hanža.

Iebrucēju bezpilota lidaparāts Pavlohradas rajona Ternivkā trāpījis blakus kāda ogļu ieguves uzņēmuma dienesta autobusam.

