Kreisie ekstrēmisti kaujas ar policiju Turīnā, ievainots milzīgs skaits likumsargu
Nekārtībās, kurās pārauga protesti pret kāda kreisi orientēta kultūras centra slēgšanu, Turīnā Itālijas ziemeļos ievainoti vairāk nekā 100 policisti, svētdien ziņo varasiestādes. Sadursmju laikā starp demonstrantiem un policistiem sestdien aizturēti desmit cilvēki. Vēl divi cilvēki izsludināti meklēšanā. Ziņu par cietušo protestētāju skaitu pagaidām nav.
Protestus izraisīja kultūras centra "Askatasuna" ("Brīvība" basku valodā) izlikšana no telpām. Centrs, kas desmitgadēm ilgi bija Turīnas kreiso pulcēšanās vieta, tika slēgts īsi pirms Ziemassvētkiem.
Protestu rīkotāji apgalvo, ka demonstrācijā, kas virzījās caur pilsētas centru, esot piedalījušies aptuveni 50 000 cilvēku. Tikmēr varasiestādes ziņo, ka demonstrantu skaits sasniedzis 15 000. Pūlī bija redzami arī daudzi palestīniešu karogi.
Galu galā demonstrācija izvērtās nekārtībās. Demonstranti policistus apmētāja ar Molotova kokteiļiem, akmeņiem un dažādiem priekšmetiem. Protestētāji pielaida uguni atkritumu tvertnēm, un tika aizdedzināts arī kāds policijas furgons.
Kārtības sargi pūļa izklīdināšanai pielietoja asaru gāzi un ūdensmetēju.
Videoierakstos no notikuma vietas redzams, kā tiek aizvests kāds demonstrants, kam ievainota galva. Citos kadros redzams zemē gulošs policists, ko spārda maskoti huligāni. Vēlāk varasiestādes paziņoja, ka 29 gadus vecais policists guvis nopietnus ievainojumus, taču viņa stāvoklis nav kritisks.
Itālijas valdība jau paziņojusi, ka notikušais ir uzbrukums valstij, un premjerministre Džordža Meloni nekārtību dalībniekus apsūdzējusi slepkavības mēģinājumā.