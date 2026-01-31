“Facebook Marketplace” darījums beidzas traģiski: 19 gadus vecs lietuvietis apsūdzēts grūtnieces saduršanā
ASV Ilinoisas štatā 19 gadus vecs lietuvietis tiek apsūdzēts grūtnieces nogalināšanā pēc tikšanās, kas bija sarunāta, lai iegādātos automašīnu no “Facebook Marketplace” sludinājuma.
Tiesa dokumentos norādīts, ka grūtniece tika nogalināta pēc tam, kad vīrietis viņu sadūra 70 reizes. Vīrietis bija ieradies iegādāties no viņas vīra kravas automašīnu, kas bija ievietota pārdošanā “Facebook Marketplace”.
Par upuri identificēta Eliza Moralesa, kura bija piektajā grūtniecības mēnesī ar savu otro bērnu. Gāja bojā gan Moralesa, gan viņas vēl nedzimušais bērns. Moralesai palikusi divus gadus veca meita.
Uzbrukums notika pirmdien pie Moralesas mājas Daunersgrovā, Ilinoisas štatā, netālu no Čikāgas. Aizdomās turētais ir 19 gadus vecais Nedas Revuckas, kuram tagad izvirzītas pirmās pakāpes slepkavības apsūdzības par Moralesas un viņas vēl nedzimušā bērna nāvi.
Tiesas dokumentos teikts, ka Revuckas devās iegādāties pikapu no Moralesas vīra, kas bija ievietots “Facebook Marketplace”. Vēlāk viņš izmeklētājiem atzinis, ka bijis neapmierināts ar automašīnas stāvokli un nolēmis savu dusmu izgāzt uz Moralesu. Revuckas iesaistījās konfliktā ar Moralesu, kura viņam pateica, ka ir stāvoklī.
Revuckas tiek apsūdzēts, ka sadūris viņu 70 reizes, līdz viņa nomira. Pēc Moralesas nogalināšanas Revuckas, kā tiek apgalvots, aizdedzinājis viņas māju. Revuckas arī sadūris ģimenes suni, taču dzīvniekam izdevies izbēgt un izdzīvot.
Moralesas ģimene sēro par zaudējumu, nāvi raksturojot kā “šausminošu, vardarbīgu noziegumu” un uzsverot, ka Moralesa “cīnījās par savu dzīvību”. “Absolūts ļaunums,” sacīja viņas vīramāte Andželika Silva. “Neviens no mums to nespēj saprast. Viņa to nebija pelnījusi. Neviens nav pelnījis ko tādu.”
Ģimene norādījusi, ka plāno turpināt audzināt Moralesas divus gadus veco meitu tā, kā Moralesa būtu gribējusi.