Zelenskis: teritoriālos jautājumus ar Krieviju bez tikšanās ar Putinu atrisināt nevar
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paudis, ka teritoriālo strīdu atrisināšana ar Krieviju nav iespējama bez tiešas tikšanās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
Pēc viņa teiktā, ar vienīgi tehnisku sarunu komandu darbu nepietiek, lai atrisinātu teritoriālos strīdus. “Vismaz mums ir jābūt iespējai vienā vai citā formātā uzturēt kontaktu ar Krieviju, ar tās līderi. Bez šādas formas, manuprāt, mūsu komandas nespēs panākt vienošanās par teritorijām,” sacīja Zelenskis.
Viņš uzsvēra, ka nepieciešama trīspusēja tikšanās, jo daļa Ukrainas drošības garantiju ietver dalību Eiropas Savienībā un atbalstu no “Gribas” koalīcijas.
Vēlāk Ukrainas prezidents atkārtoti norādīja, ka personiska tikšanās ar Putinu ir būtiska, lai atrisinātu teritoriālos jautājumus.
“Pašlaik ir 20 punktu plāns kara izbeigšanai, un tajā ir iekļauti šie sāpīgie jautājumi par teritorijām. Vēlos vēlreiz uzsvērt, ka neticu, ka tos var atrisināt kāds cits, izņemot līderus,” viņš sacīja.
Ukrainas līderis arī izcēla, ka 20 punktu miera plānu būtu jāparaksta ne tikai ASV, Ukrainai un Krievijai, bet arī ES, jo dokuments paredz Ukrainas dalību Eiropas Savienībā.
Pagājušajā nedēļas nogalē Ukraina, ASV un Krievija pirmo reizi rīkoja sarunas Apvienotajos Arābu Emirātos. ASV puse tikšanos raksturoja pozitīvi, bet Ukrainas puse to nosauca par saturīgu.
Pirms sarunām prezidents Zelenskis norādīja, ka teritoriālie jautājumi, īpaši tie, kas saistīti ar Donbasu, būs centrālie. Pēc tikšanās avoti esot bijuši tik apmierināti ar rezultātu, ka pieļāvuši — Zelenska un Putina tikšanās varētu notikt drīzumā.
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs vēlāk paziņoja, ka Krievija Zelenska tikšanās vietai apsvērtu tikai Maskavu. Ukrainas prezidents kategoriski noraidīja tikšanos Maskavā un publiski aicināja Putinu uz Kijivu.