ANO ģenerālsekretārs brīdina par organizācijas bankrota risku
ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs piektdien brīdināja, ka Apvienoto Nāciju Organizācija atrodas uz finanšu sabrukuma robežas, un mudināja dalībvalstis laicīgi veikt savas iemaksas.
"Vai nu visas dalībvalstis pilda savas saistības maksāt pilnā apmērā un savlaicīgi vai arī dalībvalstīm ir fundamentāli jāpārskata mūsu finanšu noteikumi, lai novērstu nenovēršamu finanšu sabrukumu," vēstulē brīdināja ģenerālsekretārs.
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija pēdējos mēnešos ir samazinājusi finansējumu vairākām ANO aģentūrām un noraidījusi vai aizkavējusi vairākas obligātās iemaksas.
"Tagad ir oficiāli paziņots par lēmumiem nepildīt aprēķinātās iemaksas, kas finansē ievērojamu daļu no apstiprinātā regulārā budžeta," norādīja Gutērrešs, piebilstot, ka pašreizējā trajektorija pakļauj ANO finanšu riskam.
ANO jau gadiem ilgi ir saskārusies ar hroniskām likviditātes problēmām, jo vairākas dalībvalstis nemaksā savas obligātās iemaksas pilnā apmērā, bet citas nemaksā laikus, liekot tai iesaldēt darbinieku pieņemšanu un samazināt misiju skaitu.