Pasaulē
Šodien 18:55
Atlikts cilvēku lidojums uz Mēnesi pēc pusgadsimta pārtraukuma, pieviļ laikapstākļi
Aukstuma dēļ ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde (NASA) atlikusi astronautu pirmo lidojumu apkārt Mēnesim vairāk nekā pusgadsimta laikā. Misija "Artemis" nestartēs ātrāk par 8. februāri, kas būtu divas dienas vēlāk nekā sākotnēji plānots.
NASA bija iecerējusi sestdien veikt 98 metrus garās Mēness raķetes degvielas uzpildes testu, taču ceturtdien vēlu vakarā to atcēla gaidāmā aukstuma dēļ. Izmēģinājums pārcelts uz pirmdienu ar cerību, ka laikapstākļi to ļaus.
Amatpersonas norādīja, ka sildītāji apsilda apkalpes kapsulu "Orion" raķetes augšpusē, un aukstumam tiek pielāgotas arī citas raķetes sistēmas.
Komandieris Rīds Vaizmens un pārējie komandas locekļi atrodas karantīnā Hjūstonā, un pagaidām nav zināms, kad viņi ieradīsies Kenedija kosmosa centrā Floridā.
Viņi būs pirmie cilvēki, kas dosies šādā lidojumā kopš Mēness programmas noslēgšanas 1972. gadā.
NASA ir palikušas tikai trīs dienas, lai palaistu raķeti februārī, pirms starts tiks pārcelts uz martu.