Krievijas uzbrukumi rada kodolnegadījuma risku Ukrainā
ANO Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) īpašajā sesijā piektdien Vīnē 12 valstis brīdinājušas par pieaugošo kodolnegadījuma risku Ukrainā. Krievijas regulārie uzbrukumi Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai ne tikai pakļauj miljoniem ukraiņu ziemas salam, bet arī negatīvi ietekmē kodoldrošību Ukrainā, ievērojami pastiprinot kodolkatastrofas iespējamību, teikts šo valstu kopīgajā deklarācijā.
Dokumentā norādīts, ka kodoldrošību apdraud uzbrukumi apakšstacijām un pieaugošie elektrotīkla bojājumi, jo atomelektrostaciju drošai darbībai ir nepieciešama droša elektroenerģijas apgāde.
12 valstu grupu, kas sasauca IAEA valdes sanāksmi, veido Beļģija, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lietuva, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Rumānija, Vācija, kā arī Lielbritānija. ASV šai iniciatīvai nepievienojās.
Lai gan atomelektrostacijas pašas ražo enerģiju, radioaktīvo materiālu dzesēšanai tiek izmantota elektroenerģija no ārējiem avotiem. Ārkārtas situācijās tiek izmantoti elektroenerģijas ģeneratori. Ja dzesēšanas sistēmas nedarbojas, pastāv kodolavārijas risks.
ASV prezidents Donalds Tramps vakar paziņoja, ka lūdzis Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu atturēties no triecieniem pilsētām un enerģētikas objektiem Ukrainā bargajā ziemas salā.