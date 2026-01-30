Zelenskis atbildējis uz piedāvājumu Maskavā tikties ar Putinu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis komentēja Krievijas piedāvājumu rīkot tikšanos starp viņu un Vladimiru Putinu Maskavā.
"Bez šaubām, tas nav iespējams, ka es tiktos ar Putinu Maskavā. Tas ir tāpat kā tikties ar Putinu Kijivā. Es varu viņu arī aicināt uz Kijivu, lai viņš ierodas. Publiski aicinu viņu, ja viņš, protams, nolems," sacīja Zelenskis, atbildot uz žurnālistu jautājumiem (citāts no RBK-Ukraina).
Ukrainas prezidents uzsvēra, ka viņš ir gatavs jebkuram formātam tikšanās līmenī, ja šādi sarunu veidi palīdzēs beigt karu, vēsta "Meduza".
Tomēr viņš norādīja, ka organizēt šādu tikšanos Maskavā un Baltkrievijā "ir vienkārši neiespējami un pilnīgi skaidrs, kāpēc – jo šīs ir valstis, no kurām viena ir agresors, kas uzsāka un vada karu pret mums, nogalina mūs, bet otra valsts ir tās partneris šajās darbībās."
Krievijas prezidents Vladimirs Putins 2025. gada rudenī piedāvāja Zelenskim ierasties Maskavā uz personisku tikšanos. Toreiz Ukrainas prezidents arī atteicās, norādot, ka Putins var pats apmeklēt Kijivu.
Pēc trīspusējām sarunām, kas notika 2026. gada 23. un 24. janvārī Abū Dabī, šo pašu piedāvājumu atkārtoja Krievijas prezidenta palīgs Jurijs Ušakovs.
Aleksandrs Lukašenko vairākkārt norādījis, ka Baltkrievija ir gatava sarunām starp Krievijas un Ukrainas līderiem savā teritorijā.