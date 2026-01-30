Vīrietis sūdzējās par sirds problēmām un devās mājās, kur nomira, bet video redzētais šokēja viņa radiniekus
Krievijā pēc pēkšņas vīrieša nāves radinieki atklāja, ka apbedīšanas dienesta darbinieki, ierodoties savākt mirušā ķermeni, veikuši darbības, kas viņus dziļi šokējušas. Incidents tika iemūžināts slēptās kameras ierakstā, kas tagad kalpo par pierādījumu un pamatu izmeklēšanai.
Ziņojumi liecina, ka 45 gadus vecam Kirovas iedzīvotājam Denisam O. veikalā netālu no mājām palicis slikti. Viņš sūdzējies par sirds problēmām. Ieradās mediķi un Denisu izmeklēja, bet viņš atteicās no hospitalizācijas un devās mājās. Dažas minūtes vēlāk vīrietis nomira. Denisam bija izdevies uzkāpt pa vairākām kāpnēm, pirms viņš kāpņutelpā saļima.
Kaimiņi atrada vīrieša ķermeni un vēlreiz izsauca neatliekamo medicīnisko palīdzību. Ieradusies neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde konstatēja viņa nāvi.
Pēc tam ieradās apbedīšanas dienesta pārstāvji, lai savāktu mirstīgās atliekas. Pēc radinieku teiktā, šajā brīdī darbinieki sāka pārmeklēt mirušā kabatas un paņēma skaidru naudu — aptuveni sešus tūkstošus rubļu. Šīs darbības esot nofilmētas video.
Mirušā radinieki vērsās policijā ar iesniegumu. Aizdomās turētais, bēru nama darbinieks, tika ātri identificēts. Ziņots, ka ir ierosināta krimināllieta par zādzību, un tiek izmeklēti notikušā apstākļi.
Nesen Krievijas bēru pakalpojumu nozarē noticis cits incidents. Kabardas-Balkārijas reģiona apbedīšanas birojas darbinieks tiek apsūdzēts saistībā ar avansa maksājuma pieņemšanu par pieminekli un pēc tam, cenšoties ietaupīt naudu, jau kapsētā uzstādīta kapakmens zādzību.