ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs.
Šodien 07:21
Vitkofs: sarunās par kara apturēšanu panākts progress
ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs ceturtdien paziņoja, ka sarunās par Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara apturēšanu panākts ievērojams progress.
"Mēs uzskatām, ka esam panākuši lielu progresu," valdības sēdē sacīja Vitkofs.
"Pušu starpā, kas apspriež darījumu par teritorijām, noris daudz pozitīva," norādīja Trampa sūtnis.
Viņa piezīmes izskanēja pēc trīspusējām sarunām Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE). Jauna sarunu kārta ir paredzēta svētdien, atkal AAE galvaspilsētā Abū Dabī.
"Mums ir vienošanās par drošības protokolu, kas lielā mērā ir pabeigta, un vienošanās par labklājību [plānu par Ukrainas pēckara atjaunošanu], kas lielā mērā ir pabeigta," klāstīja Vitkofs.
"Un es uzskatu, ka Ukrainas iedzīvotāji tagad cer un sagaida, ka mēs drīzumā panāksim miera līgumu," viņš piebilda.
Nākamajā sarunu kārtā 1. februārī Vitkofs un Trampa znots Džareds Kušners nepiedalīsies.