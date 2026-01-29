Rubio uzstāj, ka ASV darbības Venecuēlā novedīs pie labklājības un drošības valstī
Trešdien, 28. janvārī, ASV valsts sekretārs Marko Rubio Senātam pauda, ka ASV militārā operācija Venecuēlā, tai skaita diktatora Nikolasa Maduro aizturēšana, nodrošinās ilgtermiņa stabilitāti, labklājību un drošību Venecuēlā.
Rubio Senāta Ārlietu komitejai uzsvēra, ka ASV nekaro ar Venecuēlu: "Mēs neokupējām valsti. Uz zemes neatrodas ASV karaspēks." Tas bija galvenais arguments, ko viņš atzīmēja, saskaroties ar politiķu jautājumiem, kas kritizēja to, ka Trampa administrācija Venecuēlas operāciju laikā ir apgājusi Kongresu, kuram saskaņā ar ASV konstitūciju ir vienīgā vara pieteikt kādai valstij karu.
Tā vietā bijušais ASV senators Rubio atkārtoti raksturoja ASV militāro intervenci Karakasā kā "operāciju, kuras mērķis ir ieviest kārtību". Viņš uzsvēra, ka Maduro nav likumīgs Venecuēlas prezidents un ir apsūdzēts narkotiku kontrabandā. "Korupcija un krāpšana bija galvenās sastāvdaļas, kas saturēja Maduro režīmu kopā," viņš piebilda, uzsverot, ka šobrīd, kad Maduro ir gāzts, radušies apstākļi, lai kārtību Venecuēlā būtu iespējams atjaunot.
Rubio arī izklāstīja administrācijas plānu pārņemt pilnīgu kontroli pār Venecuēlas naftas rūpniecību. Līdzekļi no Venecuēlas jēlnaftas pārdošanas vismaz sākotnēji tikts glabāti ārzonas kontā Katarā, bet galu galā tiks pārskaitīti uz ASV Valsts kases kontu.
Viņš sacīja, ka Venecuēlas valdībai būtu jāpieprasa šo līdzekļu izmantošana konkrēti definētām vajadzībām, un Vašingtona lems par to atbrīvošanu. Pēc Rubio teiktā, rezultāts būtu tāds, ka peļņa no Venecuēlas naftas pārdošanas tiktu tērēta precēs, kas ražotas ASV. Un šie līdzekļi vairs nenokļūtu Krievijā vai Ķīnā.
Rubio arī norādīja, ka ASV nav izslēgušas iespēju pielietot papildu militāro spēku, ja tas būs nepieciešams. Viņš atkārtoja, ka ASV cer to nepieļaut, bet situācija var mainīties atkarībā no Venecuēlas valdības attieksmes. "Mēs ceram, ka šī operācija uzlabos situāciju Venecuēlā. Bet šis nav īss termiņa projekts, un mūsu mērķis ir nodrošināt, lai Venecuēla atgriežas pie stabilas demokrātijas," pauda Rubio.