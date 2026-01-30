Šī indīgā zivs varētu kļūt par delikatesi Grieķijā
Šī zivs strauji vairojas Vidusjūrā, un, lai spētu kontrolēt tās populāciju, ir atrasts visai interesants risinājums.
Dažus gadus atpakaļ Vidusjūras ūdeņos parādījusies jauna suga – vispirms pie Kipras, pēc tam Egejas jūrā, vēsta “Euronews”. Lauvzivīm parasti jādzīvo Indijas un Klusā okeāna reģionā, taču tās jau sen ir savairojušās arī citos ūdeņos. Vidusjūrā lauvzivīm ir ideāli apstākļi, jo tās neapdraud citas plēsējzivis. Lauvzivis var mierīgi baroties un vairoties, kā rezultātā to populācija pieaug, kamēr citas sugas samazinās.
“Viena lauvzivs izdēj divus miljonus olu gadā, kas nozīmē – ja mēs neko nedarīsim, desmit gadu laikā zivju skaits būs par 30% mazāks nekā šobrīd. Lauvzivs apēd visas mazas zivis, neļaujot tām izaugt,” “Euronews” pastāstīja nevalstiskās organizācijas (NVO) “Elafonisos Eco” zaļās mārketinga nodaļas vadītāja Katerīna Kokinaki (Katerina Kokkinaki).
Tāpēc, lai samazinātu to populāciju, tiek piedāvāts pagatavot no zivs gardus ēdienus. Neskatoties uz to, ka zivs ir indīga, no vietām, kur koncentrēta inde, to pirms pagatavošanas iespējams izņemt. Grieķijas nevalstiskās organizācijas ir uzsākušas kampaņu, lai informētu ēdināšanas nozares profesionāļus un patērētājus par dažādiem veidiem, kā var pagatavot lauvzivi.
Šefpavārs Elias Kiatzoli (Elias Chiazzoli) dalījies, ka no šīs zivs var pagatavot gan zupu, gan suši, to var pasniegt svaigu vai grillētu. “Tā ir patiešām garšīga… gaļa ir maiga,” viņš sacīja “Euronews”.