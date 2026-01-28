Trampa skandāla ēnā BBC ieceļ pagaidu ģenerāldirektoru
Britu sabiedriskā raidorganizācija BBC trešdien pagaidu ģenerāldirektora amatā iecēla Rodri Talfanu Deivisu, jo līdzšinējais raidsabiedrības vadītājs Tims Deivijs atkāpies no amata, nerimstot skandālam ap dokumentālo filmu, kurā maldinoši rediģēta ASV prezidenta Donalda Trampa 2021. gada runa.
Deivijs amatu pametīs 2. aprīlī, un Deiviss "pildīs pagaidu ģenerāldirektora pienākumus līdz brīdim, kad darbu sāks jauns, pastāvīgs ģenerāldirektors", tīmekļa vietnē paziņoja raidorganizācija.
BBC priekšsēdētājs Samirs Šahs paziņojumā norādīja, ka Deiviss ir "izcils līderis ar dziļu redakcionālo pieredzi", kā arī ar "dedzīgu apņemšanos atbalstīt sabiedriskās apraides spēku".
Tramps pērn uzsāka desmit miljardu dolāru tiesas prāvu pret BBC par raidījuma "Panorama" dokumentālo filmu, kurā bija rediģēta ASV līdera runa pirms Kapitolija nekārtībām.
Raidījumā tika saliktas kopā divas atsevišķas Trampa 2021. gada 6. janvāra runas daļas, radot iespaidu, ka viņš nepārprotami aicinājis atbalstītājus uzbrukt Kapitolijam.
Deivijs atkāpās no amata 9. novembrī, un pašlaik notiek jauna ģenerāldirektora iecelšanas process.
Šahs trešdien pateicās Deivijam par viņa "izcilo ieguldījumu BBC".
Deiviss iepriekš deviņus gadus bija BBC Velsas nodaļas direktors, bet 2021. gada janvārī kļuva par reģionu raidorganizāciju vadītāju, pārraugot Anglijas, Skotijas, Velsas un Ziemeļīrijas programmas.