Tramps draud Irānai: pēdējā iespēja sākt kodolsarunas!
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien atkārtoti izteica draudus uzbrukt Irānai, jo "laiks iet uz beigām", lai panāktu vienošanos par kodolieročiem.
"Cerams, ka Irāna ātri sēdīsies pie sarunu galda un vienosies par godīgu un taisnīgu vienošanos bez kodolieročiem, kas būtu izdevīga visām pusēm. Laiks iet uz beigām," ASV prezidents pauda sociālajos tīklos, norādot, ka "uz Irānu dodas milzīga armāda".
"Kā es jau reiz teicu Irānai - noslēdziet vienošanos! Viņi to nedarīja, un notika operācija "Midnight Hammer", nopietni postījumi Irānai. Nākamais uzbrukums būs daudz smagāks," brīdināja Tramps.
Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči nule paziņojis, ka Irāna nepiedalīsies sarunās militāru draudu apstākļos.
"Diplomātijas īstenošana, izmantojot militārus draudus, nevar būt efektīva vai lietderīga," trešdien televīzijā sacīja Aragči.
"Ja viņi vēlas, lai sarunas notiktu, viņiem noteikti jāatmet draudi, pārmērīgas prasības un neloģisku jautājumu izvirzīšana," klāstīja ministrs.
ASV lidmašīnu bāzes kuģa "Abraham Lincoln" vadītā trieciengrupa ieradusies Tuvo Austrumu ūdeņos, paziņoja ASV Centrālā pavēlniecība, neatklājot precīzu tās atrašanās vietu.