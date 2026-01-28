Bijusī Dienvidkorejas pirmā lēdija sēdēs cietumā par korupciju. Viņas vīram draud karātavas par karastāvokļa izsludināšanu
Dienvidkorejas tiesa trešdien bijušā prezidenta Juna Sukjola sievai Kimai Kjonhī piespriedusi 20 mēnešu cietumsodu par korupciju, bet attaisnojusi viņu apsūdzībās par akciju manipulācijām.
Juns un Kima abi pašreiz atrodas apcietinājumā. Tiesa šomēnes piesprieda Junam piecu gadu cietumsodu par tiesiskuma kavēšanu un citiem noziegumiem saistībā ar viņa mēģinājumu pērn valstī izsludināt karastāvokli. Pret Junu norisinās vēl vairākas tiesas prāvas, tajā skaitā viņš apsūdzēts sacelšanās vadīšanā, par ko notiesāšanas gadījumā viņam draud nāvessods. Tā izpilde ir mazticama, jo Dienvidkorejā kopš 1997. gada pastāv neoficiāls nāvessodu izpildes moratorijs.
Kima tika apsūdzēta vairākos noziegumos, tai skaitā par akciju manipulācijām un korupciju. Viņa tika apsūdzēta arī par divu "Chanel" somiņu un citu dārgu dāvanu pieņemšanu no sektai līdzīgās Apvienošanās baznīcas līdera un kukuļu pieņemšanu no uzņēmējiem un politiķiem vairāk nekā 200 000 ASV dolāru apmērā.
Tiesa atzina bijušo pirmo lēdiju par vainīgu korupcijā un piesprieda viņai 20 mēnešu cietumsodu, bet attaisnoja apsūdzībās par manipulācijām ar akcijām un vēlēšanu kampaņu finansēšanas likumu pārkāpšanu.
Prokuratūra decembrī paziņoja, ka Kima slepeni vienojās ar Apvienošanās baznīcu, lai grautu "konstitucionāli noteikto reliģijas un valsts nošķirtību". Prokuratūra arī norādīja, ka Kima, ļaunprātīgi izmantojot varu, ir "nopietni iedragājusi Dienvidkorejas institūcijas".
Viņa tika arī apsūdzēta par iejaukšanos parlamenta vēlēšanās.
Bijusī pirmā lēdija noliedza vainu visās viņai izvirzītajās apsūdzībās un tiesā uzsvēra, ka uzskata apsūdzības par netaisnīgām, bet viņa atvainojās par "problēmu radīšanu, būdama nenozīmīga persona".
"Apsverot savu lomu un man uzticētos pienākumus, šķiet skaidrs, ka esmu pieļāvusi daudz kļūdu," atzina Kima.