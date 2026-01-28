"Lai kur ienaidnieks slēptos, tas viņus neglābs!" Ukraiņi ar droniem iznīcina artilēriju un okupantus tieši to slēptuvēs
Ukrainas aizstāvji ir pierādījuši, ka precīzi bezpilota lidaparātu triecieni neatstāj drošas zonas Krievijas spēkiem Hersonas apgabalā.
27. janvārī tika ziņots, ka "Orion" bezpilota lidaparātu sistēmu bataljona, kas ir daļa no 40. atsevišķās piekrastes aizsardzības brigādes, operatori veica gaisa operāciju, faktiski attīrot Ukrainas teritoriju no Krievijas armijas vienībām.
Sociālajos tīklos publicētajā 40. atsevišķās piekrastes aizsardzības brigādes video redzams, kā jūras kājnieki iznīcina un trāpa vismaz trim Krievijas artilērijas ieročiem, kā arī metāllūžņos tiek pārvērstas divas sakaru antenas.
"Lai kur ienaidnieks slēptos — palienēs, zemnīcās vai starp iznīcinātām ēkām —, tas viņus neglābs," uzsvēra bataljons.
"Orion" bezpilota lidaparātu operatoriem izdevās iznīcināt un trāpīt vismaz sešām slēptuvēm kopā ar tur esošajiem okupantiem. Likvidēto ienaidnieka spēku skaits joprojām nav zināms. Operācijas vieta netika atklāta, taču ir zināms, ka bezpilota lidaparāts (UAV) "Orion", tāpat kā 40. atsevišķā kaujas brigāde, turpina veikt kaujas misijas Hersonas virzienā.