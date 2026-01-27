Tramps pacels muitas tarifus Dienvidkorejas precēm līdz 25%
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņoja, ka pacels muitas tarifus dažādām Dienvidkorejas precēm līdz 25%, jo šī valsts "nepilda" iepriekš noslēgtu tirdzniecības paktu ar ASV.
"Tā kā Korejas Likumdošanas sapulce nav ieviesusi mūsu vēsturisko tirdzniecības vienošanos, kas ir viņu prerogatīva, es ar šo palielinu tarifus Dienvidkorejas auto, kokmateriāliem, farmācijas produkcijai, un visus pārējos savstarpējos tarifus" no 15% līdz 25%, Tramps rakstīja savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
Vašingtona un Seula pirms vairākiem mēnešiem noslēdza tirdzniecības un drošības vienošanos pēc mēnešiem ilgām saspīlētām sarunām.
Vienošanās tika galīgi izstrādāta pēc Trampa tikšanās ar Dienvidkorejas prezidentu Li Džemjunu oktobrī. Tā ietvēra Dienvidkorejas solījumus par investīcijām līdztekus ASV tarifu samazināšanai.
Saskaņā ar šo vienošanos Vašingtona saglabātu muitas nodevas līdz 15% Dienvidkorejas precēm, tostarp automašīnām, auto daļām un farmācijas produkcijai. Muitas tarifi Dienvidkorejas automašīnām tiktu samazināti no 25% līmeņa.
Autobūves produkcija sastāda 27% no Dienvidkorejas eksporta uz ASV, kas importē apmēram pusi no Dienvidkorejas automašīnu eksporta.
Atgriešanās pie augstāka tarifa nostādītu Dienvidkorejas eksportu neizdevīgākā pozīcijā salīdzinājumā ar Japānu un Eiroas Savienību (ES), kas noslēgušas vienošanās ar ASV par 15% tarifu.