Pasaulē
Šodien 18:11
Grieķijā pēc spēcīga sprādziena nodeg cepumu rūpnīcas "Violanta" ēka, ir upuri
Sprādzienā un ugunsgrēkā cepumu fabrikā Grieķijā Tesālijas reģionā dzīvību zaudējuši vismaz četri cilvēki, bet viens cilvēks pazudis bez vēsts, pirmdien pavēstīja varasiestādes.
Pēc sprādziena cepumu rūpnīcā "Violanta" netālu no Trikalas pilsētas, kas atrodas aptuveni 320 kilometrus uz ziemeļiem no Atēnām, septiņi citi cilvēki, arī ugunsdzēsējs, hospitalizēti.
Sprādziens notika nakts maiņas laikā. Ugunsdzēsēji cīnījās ar liesmām vairākas stundas.
Izmeklētājiem ir aizdomas, ka sprādziens varētu būt noticis pie krāsnīm, kas darbojas visu diennakti, norādīja policija. Seši strādnieki un viens ugunsdzēsējs nogādāti Trikalas slimnīcā, neviens no viņiem nebija smagā stāvoklī.
Izmeklēšana turpinās.