ASV vētras dēļ vairāk nekā 250 000 mājsaimniecību palikušas bez elektroapgādes
foto: Getty Images via AFP
ASV vētras dēļ vairāk nekā 250 000 mājsaimniecību palikušas bez elektroapgādes.
Pasaulē

ASV vētras dēļ vairāk nekā 250 000 mājsaimniecību palikušas bez elektroapgādes

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

ASV spēcīgas ziemas vētras dēļ svētdien bez elektrības palikušas vairāk nekā 250 000 mājsaimniecību, liecina dati tīmekļvietnē poweroutage.us, kas apkopo datus par elektroapgādes pārtraukumiem.

ASV vētras dēļ vairāk nekā 250 000 mājsaimniecību ...

Visvairāk atslēgumu ir Misisipi, Luiziānas un Teksasas štatos. Paredzams, ka vētra ietekmēs vairāk nekā pusi ASV iedzīvotāju. 

Vētras dēļ izsludināts ārkārtējais stāvoklis vismaz 20 štatos un galvaspilsētā Vašingtonā. Gaidāms, ka svētdien vētra skars Ņujorku.

Nelabvēlīgo apstākļu dēļ nedēļas nogalē ASV atcelti apmēram 14 000 avioreisu.

Tēmas

ASVŅujorkaTeksasa

Citi šobrīd lasa