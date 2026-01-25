ASV vētras dēļ vairāk nekā 250 000 mājsaimniecību palikušas bez elektroapgādes.
Pasaulē
Šodien 12:39
ASV spēcīgas ziemas vētras dēļ svētdien bez elektrības palikušas vairāk nekā 250 000 mājsaimniecību, liecina dati tīmekļvietnē poweroutage.us, kas apkopo datus par elektroapgādes pārtraukumiem.
Visvairāk atslēgumu ir Misisipi, Luiziānas un Teksasas štatos. Paredzams, ka vētra ietekmēs vairāk nekā pusi ASV iedzīvotāju.
Vētras dēļ izsludināts ārkārtējais stāvoklis vismaz 20 štatos un galvaspilsētā Vašingtonā. Gaidāms, ka svētdien vētra skars Ņujorku.
Nelabvēlīgo apstākļu dēļ nedēļas nogalē ASV atcelti apmēram 14 000 avioreisu.