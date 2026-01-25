Zelenskis ieradies Viļņā
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdienas vakarā ieradies Viļņā, lai kopā ar Lietuvas un Polijas prezidentiem svētdien piedalītos 1863.-1864. gada sacelšanās piemiņas pasākumos, vēsta Lietuvas mediji.
Plašsaziņas līdzekļi publicējuši fotoattēlus, kuros redzama Zelenska un viņa dzīvesbiedres Olenas Zelenskas ierašanās Viļņas lidostā.
Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, kurš kopā ar Polijas prezidentu Karolu Navrocki piedalījās sacelšanās piemiņas pasākumos sestdien Varšavā, žurnālistiem izteica nožēlu, ka informācija par gaidāmo Zelenska ierašanos Lietuvā neoficiāli izpausta jau piektdien, jo tas vērtējams negatīvi no Ukrainas prezidenta drošības viedokļa.
Svētdien Nausēda, Zelenskis un Navrockis apmeklēs piemiņas misi Viļņas katedrālē, kā arī dosies uz Veco Rasu kapsētu, kur kapličā ir pārbedīti sacelšanās dalībnieku pīšļi, kas 2017. gadā tika atrasti Ģedimina kalnā.
1863. un 1864. gadā Polijā, Lietuvā un Baltkrievijā notika sacelšanās pret Krievijas impērijas varu. Šīs sacelšanās mērķis bija bija atjaunot Polijas-Lietuvas kopvalsti 1772. gada robežās.
Zelenskis apmeklē Lietuvu piekto reizi kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā sākuma. Kopumā šī ir viņa septītā vizīte Lietuvā. Savukārt Navrockis kopš stāšanās prezidenta amatā pērn augustā Lietuvā ir otro reizi.