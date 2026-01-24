ASV tuvojas spēcīga vētra, drošības dēļ atcelti vairāk nekā 8000 avioreisu
Gatavojoties spēcīgai vētrai, ASV nedēļas nogalē atcelti vairāk nekā 8000 avioreisu.
Meteorologi prognozē spēcīgu snigšanu un apledojumu no Teksasas austrumiem līdz Ziemeļkarolīnai. Raidorganizācija BBC ziņoja, ka vētra skars aptuveni 200 miljonus cilvēku.
Vētra virzās no Teksasas uz ziemeļaustrumiem, un meteorologi prognozē, ka no Vašingtonas līdz Bostonai gaidāma spēcīga snigšana.
Gubernatori vairāk nekā desmit štatos izsludinājuši ārkārtas situāciju vai brīdinājumus par gaidāmajiem skarbajiem laikapstākļiem. Amatpersonas aicinājušas cilvēkus palikt mājās un bez lielas vajadzības nekur nedoties.
Vietnes "FlightAware" dati liecina, ka vētras dēļ sestdien atcelti vairāk nekā 3400 avioreisu, bet svētdien atcelti vairāk nekā 5000 plānoto reisu.
Elektroapgādes uzņēmumi gatavojas iespējamajiem elektrības pārrāvumiem apledojušo līniju un koku dēļ.
Federālā valdība tur gatavībā gandrīz 30 meklēšanas un glābšanas komandas un teritorijām, kuras vētra šķērsos, piegādāti vairāk nekā septiņi miljoni maltīšu, 600 000 segu un 300 ģeneratori.