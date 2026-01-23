Mercs noraida Vācijas pievienošanos Trampa Miera padomei
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs noraidījis ideju par pievienošanos ASV prezidenta Donalda Trampa izveidotajai Miera padomei tās pašreizējā formātā, bet pozitīvi attiecas pret jauniem dialogu formātiem ar ASV.
"Mēs, protams, esam gatavi izpētīt citas, jaunas sadarbības formas ar Savienotajām Valstīm," piektdien pēc Vācijas un Itālijas valdību konsultācijām preses konferencē Romā paziņoja Mercs.
Tramps oficiāli izveidoja savu Miera padomi ceremonijā Davosā, kur norisinājās Pasaules ekonomikas forums. ASV prezidents pats ir padomes priekšsēdētājs. Valstis, kas iemaksā miljardu ASV dolāru, var iegūt pastāvīgu dalību, bet citām valstīm būs trīs gadu pilnvaru termiņš.
Tramps sākotnēji iecerēja šo padomi kā struktūru, kas pārraudzītu Gazas joslas atjaunošanu. Kopš tā laika viņš ir ierosinājis, ka šo struktūru varētu paplašināt, lai tā varētu risināt konfliktus un krīzes visā pasaulē, un, kad viņam trešdien Davosā jautāja, vai tā varētu aizstāt ANO, viņš atbildēja apstiprinoši.
Mercs uzsvēra, ka viņš jau pirms vairākām nedēļām Trampam paudis savu personīgo gatavību piedalīties šādā struktūrā, taču sacīja, ka to, par ko tā kļuvusi tagad, Vācija konstitucionālu iemeslu dēļ nevar akceptēt.
Tomēr Mercs norādīja, ka Berlīne ir gatava sadarboties ar ASV, kad runa ir par "jaunu formātu atrašanu", kas tuvinātu mieru "dažādos pasaules reģionos". "Un es nevēlos to ierobežot tikai uz Gazu un Tuvajiem Austrumiem. Tā, protams, var būt arī Ukraina," viņš piebilda.