Vācijā astoņi cilvēki apsūdzēti centienos izveidot jaunu nacistisku valsti
Vācijā piektdien sākusies tiesas prāva pret astoņiem jauniem vīriešiem, kas apsūdzēti par dalību Vācijas ekstrēmistu grupējumā, kā mērķis bija izveidot neatkarīgu valsti, balstoties uz nacisma ideoloģiju.
Apsūdzētie bija iesaistīti grupējumā "Saksijas separātisti", kas tika izveidots 2020. gadā. Grupējumā darbojās aptuveni 20 biedri, kas pārstāv rasistiskus, antisemītiskus un apokaliptiskus uzskatus, norādīja prokuratūra.
Grupas biedri bija pārliecināti, ka Vācijas valsts ir tuvu sabrukumam, un šo notikumu viņi plānoja izmantot, lai ar spēku sagrābtu lielu daļu Saksijas austrumu reģiona un izveidotu neatkarīgu valsti, balstoties uz nacisma ideoloģiju, teikts apsūdzībā.
Aizdomās turamie, kas ir vecumā no 22 līdz 26 gadiem, tika aizturēti 2024. gada novembrī Saksijā un Polijā. Drēzdenes Augstākajā apgabaltiesā viņiem izvirzītas apsūdzības par līdzdalību teroristu organizācijā, gatavošanos valsts nodevībai un citiem noziegumiem.
Lietas izskatīšana notiek stingru drošības pasākumu apstākļos.
Apsūdzētie ir savākuši plašu aizstāvju komandu, un kopā ar viņiem tiesā piedalās 19 advokāti. Vienu aizdomās turēto pārstāv pieci advokāti, no kuriem viens paziņojumā presei pilnībā noraidīja prokuratūras izvirzītās apsūdzības, nodēvējot šo tiesvedību par nesamērīgu. Viņš noliedza, ka "Saksijas separātisti" jebkad pastāvējuši un ka viņa klients jebkad būtu gatavojies kādu nogalināt.
Pirms apsūdzību nolasīšanas aizstāvība lūdza tiesu izskatīt šo lietu aiz slēgtām durvīm.