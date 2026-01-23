Kosovā par vēlēšanu rezultātu viltošanu aizturēti vairāk nekā 100 cilvēku
Kosovā vairāk nekā 100 vēlēšanu iecirkņu darbinieku aizturēti aizdomās par vēlēšanu rezultātu viltošanu, piektdien paziņojusi prokuratūra.
Pastāvot aizdomām par lielu neprecizitāti balsu skaitīšanā, Kosovas Centrālā vēlēšanu komisija pirmdien nolēma pārskaitīt visas balsis decembrī notikušajās parlamenta pirmstermiņa vēlēšanās, un prokuratūra sāka izmeklēšanu par iespējamu "noziedzīga nodarījuma izdarīšanu saistībā ar vēlēšanu procesu".
Sākotnējie rezultāti liecināja, ka 28. decembrī notikušajās vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja premjerministra Albina Kurti kreisi centriskā Pašnoteikšanās kustība (LVV).
"Mēs runājam par organizāciju un tiešu nodomu sabotēt vēlēšanu rezultātus un pilsoņu gribu," žurnālistiem paziņoja prokurors Petrita Krueziu. Viņš pavēstīja, ka par vēlēšanu rezultātu viltošanu, iebiedēšanu un kukuļošanu, kas ietekmējusi aptuveni 70 000 balsu, aizturēti 109 vēlēšanu iecirkņu darbinieki.
Pirmstermiņa vēlēšanas Kosovā bija nepieciešamas, jo, neskatoties uz LVV uzvaru pagājušā gada 9. februārī notikušajās vēlēšanās, tā nespēja nodrošināt absolūto vairākumu. Jaunais parlaments nespēja vienoties par valdību, un līdz ar to tika izsludinātas ārkārtas vēlēšanas.
Vēlēšanu balsu pārskaitīšana vēl par vairākām nedēļām aizkavēs jaunās valdības izveidi.