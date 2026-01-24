Nepatīkams iemesls, kāpēc lidmašīnās labāk izvairīties no roku mazgāšanas
Jauns pētījums atklājis nepatīkamu iemeslu, kāpēc pasažieriem ieteicams atturēties no karstiem dzērieniem avioreisu laikā, raksta "The Sun". Turklāt lidmašīnā labāk izvairīties pat no roku mazgāšanas.
Amerikas centrs "Ēdiens kā medicīna un ilgmūžība" (Center for Food as Medicine and Longevity) veica ūdens kvalitātes analīzi Amerikas aviokompānijās.
Zinātnieki pētīja ūdens paraugus no 10 lielākajām un 11 reģionālajām aviolīnijām trīs gadu periodā – no 2022. līdz 2025. gadam.
Rezultāti bija satraucoši: no vairāk nekā 35 tūkstošiem ūdens paraugu 949 uzrādīja koliformas baktērijas, kas var liecināt par patogēnu klātbūtni. Tāpat tika fiksēti 32 pārkāpumi, kas saistīti ar zarnu nūjiņu (E. coli), kas var izraisīt vemšanu un caureju.
Lai gan dažas aviokompānijas demonstrēja pieņemamu ūdens drošības līmeni (īpaši "Delta" un "Frontier"), vairums budžeta pārvadātāju neatbilda standartiem.
Centra direktors Čārlzs Plātkins norādīja: "Gandrīz visām reģionālajām aviokompānijām ir jāuzlabo ūdens drošība uz klāja."
Rakstā teikts, ka saskaņā ar noteikumiem aviokompānijām jādezinficē un jāizskalo ūdens tvertnes četras reizes gadā (vai vienu reizi gadā ar mēneša pārbaudēm). Tomēr, pēc Plātkina teiktā, praksē tas bieži tiek ignorēts.
"Lidmašīnas piezemējas, tvertnes netiek iztukšotas un netiek tīrītas – vienkārši nav laika. Tās vienkārši papildina ar ūdeni, bet viss, kas nogulsnējas apakšā, tur arī paliek," viņš sacīja.
Brīdinājums no apkalpes
Apkalpe jau sen iesaka pasažieriem izvairīties no dzērieniem, kuriem izmanto ūdeni no lidmašīnas tvertnēm. Bijusī stjuarte Kete Kamalani apgalvo, ka tās nekad netiek mazgātas.
Un paši stjuarti gandrīz nekad nedzer tēju vai kafiju, jo tiem izmanto to pašu ūdeni no tvertnēm. Cita stjuarte stāstīja, ka ūdens no tvertnēm ne vienmēr atbilst drošības normām. Tāpēc lidmašīnā labāk izvēlēties iepildītu ūdeni un aukstos dzērienus – tas ir drošāk veselībai.
Ieteikumi pasažieriem
Pētījuma autori iesaka izvēlēties tikai iepildītu pudeļu ūdeni un izvairīties no karstiem dzērieniem – tējas un kafijas, ja tos gatavo no lidmašīnas ūdens. Tāpat ieteicams nemazgāt rokas ar ūdeni no krāna lidmašīnas tualetē, bet izmantot dezinfekcijas līdzekli.