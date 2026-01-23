Krievija zaudē vēl vienu lielu naftas pircēju
Vadošā Indijas naftas kompānija "Indian Oil" iegādājusies 7 miljonus barelu naftas, lai aizvietotu krievu izejvielas, ziņo "Reuters", atsaucoties uz avotiem.
Saskaņā ar avotu teikto, naftas pārstrādātājs iegādājies 1 miljonu barelu kompānijas "Shell" naftas no Apvienotajiem Arābu Emirātiem un 2 miljonus barelu "Upper Zakum" naftas no tirdzniecības kompānijas "Mercuria".
Turklāt kompānija iegādājusies 2 miljonus barelu kompānijas "Exxon" naftas no Angolas, kā arī 2 miljonus barelu brazīliešu izejvielas no kompānijas "Petrobras".
"Reuters" atzīmē, ka Indijas naftas pārstrādātāji atsakās no naftas iepirkšanas Krievijā un palielina naftas importu no Tuvo Austrumu valstīm. Izdevums uzskata, ka šāda stratēģija var palīdzēt Ņūdeli noslēgt tirdzniecības vienošanos ar ASV par muitas nodevu samazināšanu.
Žurnālisti atgādina, ka Indija kļuva par vienu no lielākajiem Krievijas naftas pircējiem pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, taču piebilst, ka vietējie naftas pārstrādes rūpnieki samazinājuši Krievijas izejvielu iegādi pēc ASV sankcijām pret "Lukoil" un "Rosneft".
Indijas atteikšanās no Krievijas naftas
Pēc ASV paziņojuma par sankciju ieviešanu pret Krievijas naftas gigantiem "Lukoil" un "Rosneft", Indija, kas pēc pilna mēroga iebrukuma kļuva par vienu no lielākajiem Krievijas naftas pircējiem, saskaņā ar mediju ziņojumiem, ir uzņēmusi kursu uz atteikšanos no tās.
Tajā pašā laikā decembrī tika ziņots, ka lielākais Indijas naftas pārstrādātājs Reliance Industries saņēmis no ASV īpašu atļauju iegādāties Krievijas naftu no piegādātājiem, kas ir ASV sankciju sarakstā. Neskatoties uz to, Krievijas naftas eksports uz Indiju 2025. gadā ir samazinājies līdz zemākajam līmenim pēdējo trīs gadu laikā.