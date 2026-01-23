Francijas premjerministrs Sebastjēns Lekornī iztur neuzticības balsojumu
Francijas premjerministrs Sebastjēns Lekornī piektdien, 23. janvārī, izturēja balsojumu par neuzticības izteikšanu.
Lekornī otrdien izmantoja konstitucionālās pilnvaras, lai 2026. gada budžeta daļu bez balsojuma virzītu cauri parlamentam pēc tam, kad bija piekāpies, lai iegūtu sociālistu atbalstu. Galvenā svārstīgo grupa piektdien apliecināja savu atbalstu, bloķējot neuzticības izteikšanu, ko iesniedza kreisā spārna atbalstītāji. Tika bloķēts arī otrs galēji labējo iesniegtais neuzticības priekšlikums.
Lekornī būs jāizmanto tās pašas konstitucionālās pilnvaras vēl divas reizes, lai pieņemtu likumu par pilnu budžetu. Šis solis iezīmēja Lekornī atvirzīšanos no iepriekš paustā.
Pērn premjers solīja panākt parlamenta apstiprinājumu, cenšoties izvairīties no divu savu priekšgājēju likteņa, kas tika gāzti no amata budžeta sarunu dēļ. Taču pirmdien Lekornī ar "zināmu nožēlu un nelielu rūgtumu" atzina, ka viņam nākas izmantot šīs pilnvaras, lai virzītu budžetu.
Pirms piektdienas balsojuma sociālisti norādīja, ka šo pilnvaru izmantošana ir "mazāk sliktais risinājums" un ka jaunākais projekts liecina par "progresu", jo tajā ir ietvertas piekāpšanās, arī palielināts piemaksas pabalsts viszemāk atalgotajiem darbiniekiem un ieviesta viena eiro ēdināšana studentiem.
Pēc tam, kad piektdien tiks pieņemta budžeta otrā daļa, kas, visticamāk, izraisīs vēl vienu neuzticības izteikšanu, budžeta teksts pirms atgriešanās Nacionālajā sapulcē galīgai pieņemšanai būs jāpārskata augšpalātas Senātā.