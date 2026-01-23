Vācu klimata aktīvista veloceļojums apkārt pasaulei traģiski beidzas ar zibens spērienu Andu kalnos
Traģiski noslēdzies vācu klimata aktīvista veloceļojums apkārt pasaulei, lai pievērstu sabiedrības uzmanību klimata pārmaiņu problēmai. 29 gadus vecais Florians Bergs ceļojumu vienatnē bija uzsācis 2024. gadā, bet liktenīgais brauciena posms notika Andu kalnos Dienvidamerikā.
Bergu 17. janvārī pārsteidza negaiss ar vētru, kad viņš no Varasas pilsētas Peru mēģināja sasniegt Pastoruri ledāju, vēsta Vācijas izdevums “Bild”. Ceļotājs mēģināja patverties teltī un sazinājās ar Vācijas vēstniecību Peru, lai ziņotu, ka spēcīgas vētras apstākļos viņš ir iestrēdzis nomaļā apvidū.
Kad vēstniecības darbinieki nākamajā dienā nevarēja uztvert Berga GPS ierīces signālu, viņi sacēla trauksmi. Glābēji lūdza vietējo ganu palīdzību, kuri pirms vētras sākšanās bija viņu redzējuši, un kopīgiem spēkiem viņiem izdevās atrast pazudušā ceļotāja telti. Tajā atrada mirušo vīrieti, un kā visticamāko nāves cēloni min zibens spērienu, taču galīgo slēdzienu noteiks autopsijā.
Pēc Berga traģiskās nāves Peru varas iestādes aicināja tūristus izvairīties no kalnu Ankašas reģiona apmeklēšanas lietus sezonā, kā arī brīdināja necelt teltis atklātos laukos, nekāpt kalnu virsotnēs un izvairīties no metāla priekšmetiem.
Kādreizējais atmosfēras pētnieks Bergs devās ceļojumā austrumu virzienā no dzimtās Vācijas 2024. gada martā. Par ceļojumā piedzīvoto viņš stāstīja savā blogā. Ar savu pasaules apceļošanu viņš vēlējās ne tikai ilustrēt klimata pārmaiņu ietekmi, bet arī pievērst uzmanību nepietiekami izpētītajam mialģiskajam encefalomielītam jeb hroniskā noguruma sindromam — tas ir medicīnisks stāvoklis, kam raksturīgs ilgstošs pārmērīgs nogurums, kas nepāriet ar atpūtu.