Zelenskis iesaka uzšaut "viktoriem", kuri parazitē uz ES rēķina un kalpo Kremlim. Ungārijas premjers reaģē
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Pasaules Ekonomikas forumā Davosā uzstājies ar kaismīgu runu, kurā asi izteicās arī par Krievijas interešu aizstāvjiem Eiropā, kuri paši barojas no Eiropas Savienības naudas, visiem šādiem “viktoriem” uzšaut pa pakausi. Viens šāds Viktors apvainojās un paziņoja, ka nekādas savstarpējās sapratnes ar Ukrainas prezidentu viņam nebūs, kā arī neaizmirsa viņu vainot jau gandrīz četrus gadu ilgstošajā karā.
🇺🇦Zelenskyy at Davos: "Every Viktor who lives off European money while trying to sell out European interests deserves a smack upside the head."— Balint Domotor (@b_domotor) January 22, 2026
🇭🇺Orbán's response: "You are a man in desperate position, [...] no matter how much you flatter me, we cannot support your war efforts." https://t.co/OYHcgsGJzx pic.twitter.com/wovWhDpoyG
“Mēs visi redzam, ka spēki, kas cenšas sagraut Eiropu, lieki netērē nevienu dienu. Viņi brīvi darbojas, pat brīvi darbojas Eiropas iekšienē. Ikviens “Viktors”, kurš dzīvo uz Eiropas naudas rēķina, vienlaikus mēģinot izpārdot Eiropas intereses, ir pelnījis, lai viņam uzšauj pa pakausi,” paziņoja Zelenskis. “Un ja viņam ir ērti Maskavā, tas nenozīmē, ka mums vajadzētu ļaut Eiropas galvaspilsētām kļūt par “mazajām Maskavām”.”
Kaut gan Zelenskis minēja tikai vārdu, visiem bija skaidrs, ka adresāts ir Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, kurš ir aktīvākais Krievijas interešu un naratīvu paudējs Eiropas Savienībā un NATO, kurš pastāvīgi liek sprunguļus Ukrainas cīņā pret Krievijas invāziju.
Lieki teikt, Orbānam tas negāja pie sirds. Par to, ka asiņainais karš Ukrainā turpinās jau gandrīz četrus gadus, Orbāns ierastā stilā vainoja Zelenski, nevis Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, un paziņoja, ka nekādas savstarpējās saprašanās viņam ar Zelenski nebūs un, protams, nebūs arī nekāda atbalsta Ukrainas cīņai. Iedzīvotājiem viņš ir gatavs palīdzēt. “Protams, Ukrainas iedzīvotāji, ar spīti jūsu rūpīgi izvēlētajiem apvainojumiem, var joprojām rēķināties ar mums, kas turpinās jūsu valstij piegādāt elektroenerģiju un degvielu, un mēs turpināsim atbalstīt bēgļus, kas ierodas no Ukrainas.”
Savu atbildi Orbāns noslēdza ar vāji slēptiem draudiem. “Dzīve pati visu nokārtos, un ikviens saņems to, ko viņš pelnījis. Viktors.”