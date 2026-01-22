Skolniecei Krievijā piespriež ilgu cietumsodu par plakātiem ar Ukrainas pusē karojošiem krieviem
Krievijas tiesa ceturtdien piespriedusi četru gadu cietumsodu 17 gadus vecai meitenei, kura savā skolā Sanktpēterburgā izkāra plakātus ar krievu karotājiem, kas Krievijas sāktajā karā cīnās Ukrainas pusē. 2024. gada decembrī tobrīd 16 gadus vecā Eva Bagrova savā skolā izkāra plakātus, kuros redzams Ukrainas pusē karojošā Krievu brīvprātīgo korpusa (RDK) komandieris Deniss Kapustins.
17-летняя Ева Багрова, осужденная из-за портретов участников РДК, рассказала, что силовики угрожали пытками ей и ее семье:— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 22, 2026
«Мне показывали фотографию с избитым мужчиной и намекали, что я могу оказаться на его месте, если следователю не понравится то, что я скажу».… pic.twitter.com/ctyfuGQLF4
Bagrova gadu atradās pirmstiesas apcietinājumā un mājas arestā. Oktobrī viņa tika notiesāta par "terorisma attaisnošanu", bet sabiedrība par viņas lietu uzzināja tikai šonedēļ.
Maskavas apgabala apelācijas tiesa šodien nolēma "atstāt spriedumu negrozītu un noraidīt apelācijas sūdzību", ziņo neatkarīgie mediji "SOTAvision" un "RusNews".
Bagrova skolā pie ziņojumu dēļa piestiprināja divus plakātus, kuros bija redzams Kapustins un vēl viens viņa līdzgaitnieks ar uzrakstu "Krievijas varoņi".
Kapustinam Krievijā divas reizes aizmuguriski piespriests mūža ieslodzījums. Krievija viņu pasludinājusi par teroristu.
Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, ko Krievijā aizliegts saukt par karu, Krievijas varasiestādes stingri kontrolē informācijas plūsmu un nepieļauj nekādu kara kritiku. Sevišķi smagi cietušas skolas, kurās tiek glorificēti Krievijas armija un tās agresija.
"Varasiestādes īpaši rūpīgi uzrauga nepilngadīgo izglītošanu un indoktrināciju, tāpēc ļoti histēriski reaģē uz jebkādām nelojalitātes pazīmēm izglītības jomā," skaidro cilvēktiesību projekta "OVD-Info" Dmitrijs Anisimovs.
Pēc "OVD-Info" aplēsēm Krievijā ieslodzījumā par politiski motivētām apsūdzībām nonākuši vismaz deviņi jaunieši, kas izmeklēšanas sākšanas brīdī nebija sasnieguši 18 gadu vecumu.
Advokāts Dmitrijs Arevkins, kas sākotnēji aizstāvēja Bagrovu un iesniedza viņas apelāciju, aģentūrai AFP apstiprināja sprieduma pasludināšanu un paziņoja, ka vairs viņu nepārstāv.
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde nesen paziņoja, ka esot inscenējusi Kapustina nāvi, lai novērstu viņa nogalināšanu, ko plānojuši Krievijas specdienestiю