Vācijā mēģināts sabojāt kanclera Merca privāto lidmašīnu
Vācijas policija aizturējusi trīs cilvēkus, kas grasījās sabojāt kanclera Frīdriha Merca privāto lidmašīnu, ceturtdien paziņojušas varasiestādes. Divas jaunas sievietes un 56 gadus vecs vīrietis tika aizturēti lidmašīnu angārā Arnsbergas-Mendenas lidlaukā, kur atrodas Merca privātā lidmašīna.
Spätestens seit seinem Flug zur Hochzeit von Lindner auf Sylt ist Merz als Hobbypilot bekannt. Nun wollten sich Aktivisten wohl am privaten Flieger des Kanzlers zu schaffen machen. Die Polizei im Sauerland konnte das verhindern. https://t.co/vC1qaLOqCR— DER SPIEGEL (@derspiegel) January 22, 2026
Mercs, kas kanclera amatā stājās pagājušā gada maijā, ir aizrautīgs pilots.
Starp trim aizturētajiem ir 28 gadus vecā vācu klimata aktīviste Anja Vindla, kas aktīvi darbojas Austrijas klimata kustībā. Arī aizturētais vīrietis ir labi zināms kreisais aktīvists.
Visi trīs aktīvisti agrāk nonākuši policijas uzmanības lokā ar vairākām protesta akcijām. Aizturētie tika nopratināti un atbrīvoti. Izmeklēšana turpinās.
Atbildību par mēģinājumu sabojāt Merca lidmašīnu uzņēmās grupējums "Pretošanās kolektīvs" (Widerstands-Kollektiv). Grupa apgalvo, ka aktīvisti bija iecerējuši lidmašīnu apsmērēt ar rozā krāsu, lai to ilgstoši piezemētu. "Mēs rīkojamies pašaizsardzības nolūkos," norādīja Vindla, norādot, ka Mercs lido ar savu lidmašīnu, kamēr klimata krīze turpina saasināties.
Saskaņā ar varasiestāžu sniegto informāciju Vindla Austrijā ir vairākkārt aizturēta par piedalīšanos sēdošās demonstrācijās un līdzīgās protesta akcijās.