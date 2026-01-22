Hersonas apgabalā uzspridzināta automašīna, kurā atradās Krievijas desantnieku komandieris
Nesen Ruslans Jevdokimovs kopā ar 98. desanta divīzijas vienībām tika steidzami pārvietots no Hersonas apgabala uz Zaporižjas apgabalu, jo okupantu 104. desanta divīzija piedzīvojusi lielus zaudējumus.
Hersonas apgabala okupētajā teritorijā tika uzspridzināta automašīna, kurā atradās Krievijas okupācijas armijas 98. desanta divīzijas komandieris krievu ģenerālis Ruslans Jevdokimovs.
Incidents notika pagājušajā nedēļā netālu no Kostogrizoves ciema, ziņo Ukrainas militārais un politiskais novērotājs Oleksandrs Kovaļenko.
Pēc viņa teiktā, automašīna, kurā atradās ģenerālis, uzbrauca improvizētam spridzeklim vai mīnai. Jevdokimovs izdzīvoja, bet, pēc sākotnējās informācijas, guva apakšējo ekstremitāšu traumas.
"Īsāk sakot, 98. desanta divīzija uz laiku palikusi bez drosmīga komandiera. Un komandieris, visticamāk, zaudēja apakšējās ekstremitātes," raksta novērotājs.
Kovaļenko arī norāda, ka maz ticams, ka ģenerālis Jevdokimovs brauca pa frontes līniju, kad uzdūrās mīnai, tāpēc viņa automašīnas sprādziens rada vairāk jautājumu nekā atbilžu.
Novērotājs atceras, ka pirms iebrukuma Ukrainā iepriekšminētais ģenerālis ieguva bēdīgu slavu ar slaktiņu vadīšanu Sīrijā. Nesen Jevdokimovs un viņa vadītās 98. desanta divīzijas vienības tika steidzami pārvietotas no Hersonas apgabala uz Zaporižjas apgabalu saistībā ar okupantu 104. desanta divīzijas lielajiem zaudējumiem.