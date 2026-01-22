Pēc nāvējošām avārijām Spānijā vilcienu mašīnisti paziņo, ka streikos
Spānijas vilcienu mašīnisti trešdien paziņoja par trīs dienu streika rīkošanu februārī pēc nesen notikušām divām vilcienu avārijām, kurās gājuši bojā 44 cilvēki.
Otrdien Katalonijā vilciena avārijā gāja bojā mašīnists, bet 37 cilvēki tika ievainoti.
Šī avārija notika laikā, kad Spānijā jau tika ievērotas trīs dienu valsts sēras par svētdien notikušo divu ātrvilcienu sadursmi Andalūzijā, kas prasījusi 43 cilvēku dzīvības un kļuvusi par upuru skaita ziņā lielāko dzelzceļa katastrofu vairāk nekā 10 gadu laikā.
Šo traģēdiju dēļ ir radušās šaubas par dzelzceļa satiksmes drošību Spānijā, kas lepojas ar pasaulē otro lielāko ātrgaitas vilcienu tīklu, kurā pēdējos gados ir veiktas milzu investīcijas.
Streiks no 9. līdz 11. februārim ietekmēs visas dzelzceļa kompānijas. Tas ir "vienīgais likumīgais ceļš, kas strādniekiem atlicis, lai pieprasītu dzelzceļa sistēmas drošības atjaunošanu" personālam un lietotājiem, paziņoja mašīnistu arodbiedrība "Semaf".
Arodbiedrība pavēstīja, ka abas avārijas "ir pagrieziena punkts" pēc tam, kad daudzi ziņojumi par "sliežu slikto stāvokli" tika atstāti bez ievērības "mēnešiem, pat gadiem" ilgi.
"Mēs saprotam" mašīnistu noskaņojumu un prasības, "bet nepiekrītam, ka ģenerālstreks būtu labākais veids to paušanai", preses konferencē Madridē sacīja transporta ministrs Oskars Puente.
Ministrs agrāk sniegtā intervijā uzsvēra, ka abas avārijas ir "pilnīgi nesaistītas".