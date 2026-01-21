Dānijas Bornholmas sala Baltijas jūrā palikusi bez elektrības
Dānijai piederošajā Bornholmas salā trešdien pārtraukta elektroapgāde, ko izraisījusi tehniska kļūme, kā dēļ atvienots pieslēgums zemūdens kabelim, paziņojušas varasiestādes.
It is this submarine cable between Bornholm and Sweden that is currently experiencing a fault, and which is therefore causing the power outage on the island. pic.twitter.com/2CePCSEJMZ— GeoInsider (@InsiderGeo) January 21, 2026
Elektroapgāde tika pārtraukta plkst. 10.16 (plkst. 11.16 pēc Latvijas laika). Bornholmas policija paziņoja, ka elektrības padevi paredzēts atjaunot ne vēlāk kā trešdienas vakarā, un brīdināja, ka tikmēr salā vietām var rasties problēmas ar ūdensapgādi.
Policija nepaskaidroja, kāda tehniska kļūme izraisījusi šo pārrāvumu. Vietējais elektroenerģijas piegādātājs "Trefor El-Net Øst" sākotnēji ziņoja, ka pie vainas ir bojājums kabelī starp Bornholmu un Zviedriju. Tomēr Dānijas energoinfrastruktūras uzņēmums "Energinet" paziņoja, ka kabelis nav bojāts.
Avārijas dienesti iedarbinājuši elektrostaciju Rennē, Bornholmas rietumos, lai palīdzētu atjaunot elektroapgādi salā, ziņoja telekanāls TV2.