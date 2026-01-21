Dānijas Bornholmas sala Baltijas jūrā palikusi bez elektrības
foto: AFP/Scanpix
Bornholmā elektropadeves pārtraukumu izraisījusi zemūdens kabeļa tehniska kļūme
Dānijas Bornholmas sala Baltijas jūrā palikusi bez elektrības

Dānijai piederošajā Bornholmas salā trešdien pārtraukta elektroapgāde, ko izraisījusi tehniska kļūme, kā dēļ atvienots pieslēgums zemūdens kabelim, paziņojušas varasiestādes.

Elektroapgāde tika pārtraukta plkst. 10.16 (plkst. 11.16 pēc Latvijas laika). Bornholmas policija paziņoja, ka elektrības padevi paredzēts atjaunot ne vēlāk kā trešdienas vakarā, un brīdināja, ka tikmēr salā vietām var rasties problēmas ar ūdensapgādi.

Policija nepaskaidroja, kāda tehniska kļūme izraisījusi šo pārrāvumu. Vietējais elektroenerģijas piegādātājs "Trefor El-Net Øst" sākotnēji ziņoja, ka pie vainas ir bojājums kabelī starp Bornholmu un Zviedriju. Tomēr Dānijas energoinfrastruktūras uzņēmums "Energinet" paziņoja, ka kabelis nav bojāts.

Avārijas dienesti iedarbinājuši elektrostaciju Rennē, Bornholmas rietumos, lai palīdzētu atjaunot elektroapgādi salā, ziņoja telekanāls TV2.

