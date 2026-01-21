Randiņa vietā seši naža dūrieni: Zaporižjā aizturēts FDD aģents, kurš mēģināja nogalināt Ukrainas aizstāvi
Ukrainas specdienesti Zaporižjā aizturēja FDD aģentu, kurš mēģināja nogalināt Ukrainas bruņoto spēku virsnieku, aicinot viņu uz viltus randiņu.
Ukrainas Drošības dienesta (SBU) militārās pretizlūkošanas vienība kopā ar Valsts policiju ātri aizturēja FDD aģentu, kurš mēģināja nogalināt Ukrainas bruņoto spēku virsnieku. Ukrainas aizstāvis pēc ievainojuma frontē izgāja rehabilitāciju, ziņo SBU preses dienests.
Izmeklēšanā tika noskaidrots, ka Krievijas izlūkdienesti, aizbildinoties ar randiņu, pievilināja karavīru uz industriālo zonu. Sievietes vietā parādījās slepkava balaklavā un sešas reizes iedūra karavīram kaklā, krūtīs, vēderā un kājā.
Ievainotais karavīrs tika nogādāts intensīvās terapijas nodaļā, viņa stāvoklis tiek uzskatīts par smagu.
Uzbrucējs aizbēga, bet SBU darbinieki dažas stundas vēlāk viņu atrada pie radiniekiem.
Aizturētais ir 25 gadus vecs vietējais iedzīvotājs, bezdarbnieks, kuru FDD savervēja, izmantojot "Telegram" kanālus. Pēc vairākiem "testa" ļaunprātīgiem dedzināšanas uzbrukumiem viņam tika uzdots nogalināt virsnieku. Lai pievilinātu upuri, krievu manipulatori izveidoja viltus meitenes kontu iepazīšanās vietnē. Nozieguma vietā tika atrasts nazis, kā arī konfiscēts viedtālrunis un planšetdators, kas tika izmantoti saziņai ar FDD.
Okupantu līdzdalībniekam ir izvirzītas apsūdzības pēc Ukrainas Kriminālkodeksa 15. panta 3. daļas un 115. panta 2. daļas (tīšas slepkavības mēģinājums). Viņam draud mūža ieslodzījums ar mantas konfiskāciju.