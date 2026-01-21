Tehniskas problēmas liedz Trampam turpināt lidojumu uz Šveici
Nelielas tehniskas problēmas dēļ ASV prezidenta Donalda Trampa lidmašīna otrdien bijusi spiesta atgriezties militārajā bāzē neilgi pēc pacelšanās gaisā, lai dotos uz Šveici, paziņojis Baltais nams.
Prezidenta lidmašīna "Air Force One" ar Trampu atgriezās ASV Endūsa militārajā bāzē Mērilendas štatā piesardzības dēļ, otrdien neilgi pēc plkst. 23 (trešdien pēc plkst. 6 pēc Latvijas laika), paziņoja Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita, norādot, ka lidmašīnai radusies problēma ar elektrību.
Žurnālisti, kas ceļoja kopā ar Trampu, ziņoja, ka lidmašīnā neilgi pēc pacelšanās uz īsu brīdi pazudusi elektrība.
Tramps un viņa komanda dosies uz Pasaules ekonomikas forumu Davosā, Šveicē, ar citu lidmašīnu.
Tramps vairākkārt paudis neapmierinātību ar pašreizējām "Air Force One" lidmašīnām - divām pielāgotām "Boeing 747-200B" sērijas lidmašīnām, kas kalpo kopš 1990. gada, kad ASV prezidents bija Džordžs Bušs vecākais.
Pagājušajā gadā Tramps paziņoja, ka viņa administrācija meklē alternatīvas "Boeing" pēc divu jaunu lidmašīnu piegādes aizkavēšanās.
Neskatoties uz kritiku, ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets maijā pieņēma dāvanā no Kataras lidmašīnu "Boeing 747", ko pēc pārveidojumiem izmantos kā prezidenta lidmašīnu. Simtiem miljonu dolāru vērtā dāvana ir izraisījusi daudzus konstitucionālus un ētiskus jautājumus, kā arī bažas par drošību saistībā ar ārvalsts dāvinātas lidmašīnas izmantošanu prezidenta vajadzībām.