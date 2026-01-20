Spānijas iekšlietu ministrs izsakās par vismaz 41 cilvēka dzīvību paņēmušās ātrvilcienu katastrofas iespējamiem cēloņiem
Spānijas iekšlietu ministrs Fernando Grande-Marlaska otrdien noraidījis sabotāžu kā iespējamo cēloni traģiskajai vilcienu sadursmei Kordovas provincē.
Jau ziņots, ka divu ātrvilcienu sadursmē svētdien Spānijas dienvidos, Kordovas provincē, Andalūzijā, gāja bojā vismaz 41 cilvēks un vairāk nekā 120 tika ievainoti. Negadījums notika, kad Malagas-Madrides ātrvilciena pēdējie vagoni netālu no Adamusas noskrēja no sliedēm un sadūrās ar pretim braucošo vilcienu, kas bija ceļā no Madrides uz Velvu.
"Sabotāžas iespēja nekad nav apsvērta. Jau no paša sākuma mēs runājām par tehniskām problēmām, kas saistītas ar dzelzceļa transportu. Nav bijis neviena elementa, kas liecinātu par pretējo," preses konferencē pēc iknedēļas valdības sēdes paziņoja iekšlietu ministrs.
Spānijas valsts dzelzceļa uzņēmuma "Renfe" prezidents Alvaro Fernandess Eredia radio RNE atklāja, ka gandrīz pilnībā izslēgta arī cilvēka kļūda. Viņš arī noraidīja iespējamību, ka avāriju būtu varējusi izraisīt atļautā ātruma pārsniegšana. Abu vilcienu ātrums nedaudz pārsniedza 200 kilometrus stundā, kas ir mazāks nekā atļautie 250 kilometri stundā konkrētajos posmos.
"Tam jābūt saistītam ar [vilcienu operatora] "Iryo" ritošo sastāvu vai kādu infrastruktūras problēmu," viņš piebilda.
Malagas-Madrides vilcienā, kura operators bija privātā kompānija "Iryo", atradās apmēram 300 cilvēku, bet Madrides-Velvas vilcienā, kura operators bija Spānijas valsts dzelzceļa uzņēmums "Renfe", atradās aptuveni 200 cilvēku.