NATO valsts pārvietojusi savu karaspēku pie robežas ar Ukrainu. Kas notiek?
Pēdējo mēnešu laikā pieaug ziņojumu skaits par Krievijas bezpilota lidaparātu aktivitāti NATO austrumu flangā, kur fiksēti arvien biežāki gadījumi, kad droni šķērso valsts robežu un nonāk Ukrainas kaimiņvalsts gaisa telpā. Šie incidenti raisa nopietnas bažas par drošību reģionā un liek pastiprināti uzraudzīt situāciju.
"Digi24" vēsta, ka Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministrija izvieto jaunus karavīrus un militāro aprīkojumu tuvāk robežai ar Ukrainu, paziņoja Rumānijas aizsardzības ministrs Radu Dinels Miruca.
Pēc Mirucas teiktā, Rumānijas armija palielina savu klātbūtni Dobrudžā, reģionā Rumānijas austrumos, kas robežojas ar Ukrainu. Reģionā regulāri tiek pamanīti Krievijas bezpilota lidaparāti. Tie regulāri ielido Rumānijas gaisa telpā, radot draudus.
Pēdējā laikā Krievijas bezpilota lidaparāti ir sākuši biežāk lidot pāri Rumānijas un Ukrainas robežai. Tāpēc Bukareste ir nolēmusi palielināt karavīru skaitu pie robežas ar Ukrainu. Dobrudžā jau ir izvietots liels skaits Rumānijas karavīru, un nākotnē varētu tikt izvietots vēl vairāk. Īpaši palielināts pretgaisa aizsardzības sistēmu skaits. Tomēr Rumānijas armijas radari nespēj atklāt dažus Krievijas dronus, un tie dažreiz avarē dzīvojamo ēku tuvumā.
Lai apkarotu Krievijas dronus, kas mēģina iekļūt Rumānijas gaisa telpā, Rumānijas armija, tāpat kā Ukraina, izmanto vācu "Gepard" pretgaisa aizsardzības sistēmas tankus. Rumānijas armijai ir arī citas pretgaisa aizsardzības sistēmas, lai cīnītos pret droniem.
Pēdējais nopietnais incidents, kurā bija iesaistīts Krievijas bezpilota lidaparāts Rumānijā, NATO dalībvalstī, notika 2026. gada janvāra vidū. Viens no droniem avarēja Rumānijas teritorijā aptuveni 200 km attālumā no Ukrainas robežas. Rumānijas armijas radari to neuztvēra, tāpēc nav zināms datums, kad drons nokritis.
Pirms Radu Dinela Mirucas neviens Rumānijas Aizsardzības ministrijā nekad nebija atzinis, ka Rumānijas pretgaisa aizsardzība nespēj atklāt un iznīcināt visus bezpilota lidaparātus.Šis ir pirmais tik atklātais paziņojums no augsta ranga Rumānijas amatpersonas. Iepriekš tika paziņots, ka Rumānija iegādāsies amerikāņu ieročus Ukrainai, izmantojot NATO PURL iniciatīvu. Bukareste jau ir piešķīrusi 50 miljonus eiro amerikāņu ieroču iegādei Kijivai. Konkrētus ieročus tā neminēja. Rumānijas dalība PURL iniciatīvā veicina reģionālās drošības stiprināšanu un pilnībā atbilst Bukarestes saistībām NATO.
Polija un Rumānija arī izvieto amerikāņu "Merops" sistēmu pret Krievijas droniem. ASV ir izvedusi daļu savu karaspēka no Eiropas, taču NATO joprojām ir gatava apņēmīgi aizstāvēt savu austrumu flangu. 2025. gada oktobra beigās Rumānijā notika NATO militārās mācības, kurās piedalījās 5000 karavīru un droni, artilērija, tanki un helikopteri, signalizējot Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, ka alianse aizstāvēs savas robežas, ziņo "Politico".
Mācības Rumānijā bija daļa no ikgadējām militārajām mācībām "Dacian Fall". Tajās piedalījās karavīri no Rumānijas, Francijas, Spānijas, Portugāles, Beļģijas un Luksemburgas. Mācības notika vairākas nedēļas pēc tam, kad ASV paziņoja par strauju amerikāņu karaspēka skaita samazināšanu Rumānijā, kas robežojas ar Ukrainu, kam uzbrukusi Krievijas armija.