Pasaulē
Vakar 23:57
Šausmas dievkalpojumā: Nigērijā bruņoti cilvēki ielaužas divās baznīcās un nolaupa 163 cilvēkus
Nigērijā bruņotas bandas svētdien nolaupīja 163 kristiešus no divām baznīcām Kadunas štatā, pirmdien ziņu aģentūrai AFP pavēstīja Nigērijas Kristiešu asociācijas vadītājs valsts ziemeļos Džozefs Hajabs.
Uzbrucēji nolaupīja 172 cilvēkus, bet deviņiem izdevās aizbēgt. 163 cilvēki joprojām ir nolaupītāju gūstā, paziņoja Hajabs.
Arī ANO ziņojumā, ar kuru pirmdien iepazinās AFP, norādīts, ka nolaupīti vairāk nekā 100 cilvēku.
Nigērijā pēdējā laikā notikuši vairāki gadījumi, kad bruņoti grupējumi nolaupa kristiešus un musulmaņus.
Bandas bieži masveidā nolaupa cilvēkus, lai pēc tam pieprasītu no tuviniekiem izpirkuma maksu. Galvenokārt šie noziegumi tiek pastrādāti Nigērijas ziemeļos un vidienē. Novembrī bruņotas bandas nolaupīja vairāk nekā 300 skolēnu un skolotāju no katoļu skolas Nigēras štatā. Pēc dažām nedēļām viņi tika atbrīvoti.