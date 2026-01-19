Vilcienu sadursme Spānijā
Spānijā pēc traģiskās vilcienu sadursmes izsludina trīs dienu sēras
Spānijas premjerministrs Pedro Sančess izsludinājis valstī trīs dienu sēras pēc traģiskās divu ātrvilcienu sadursmes valsts dienvidos, kurā bojā gājuši vismaz 39 cilvēki.
Pirmdienas rītā Sančess kopā ar transporta ministru Oskaru Puenti apmeklēja katastrofas vietu, vēsta "Euronews".
"Šī ir sāpīga diena visai valstij, īpaši upuru ģimenēm," paziņoja premjers, uzsverot, ka valdība darīs visu iespējamo, lai noskaidrotu patiesību par avārijas cēloņiem un informētu sabiedrību.
Sančess aicināja iedzīvotājus informāciju iegūt tikai no oficiāliem avotiem un pārbaudītiem medijiem, brīdinot, ka šādu traģēdiju laikā dezinformācija izplatās strauji un nodara papildu sāpes.
Avārijā iesaistītais vilciens bijis ekspluatācijā mazāk nekā trīs gadus, aprīkots ar modernākajām tehnoloģijām un nesen izgājis visas nepieciešamās tehniskās pārbaudes. Glābšanas darbi un bojāgājušo identifikācija notikuma vietā turpinās.
Jau ziņots, ka aizvadītajā dienā plkst.18.40 pēc vietējā laika (19.40 pēc Latvijas laika) Andalūzijas provincē pie Adamusas pilsētiņas netālu no Kordovas, notika divu vilcienu sadursme. Vispirms ātrgaitas vilciens, kas devās no Malagas uz Madridi noskrēja no sliedēm, uzbraucot uz blakus esošajā sliežu ceļa, kur tajā ietriecās no Madrides uz Velvu braucošais ātrvilciens, kas arī noskrēja no sliedēm.