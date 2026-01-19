Helmuta Šmita un viņa sievas apgānītā kapavieta (foto: Scanpix / dpa / picture-alliance)
Pasaulē
Šodien 16:35
Neonacisti apgānījuši Vācijas bijušā kanclera Helmuta Šmita un viņa sievas kapavietu
Hamburgā apgānīts kādreizējās Rietumvācijas kanclera Helmuta Šmita un viņa sievas Loki kaps, vēsta ziņu aģentūra DPA. Kapa plāksne Olsdorfas kapsētā apķēpāta ar kāškrustiem.
Vandalismu pamanījis fotogrāfs, kas svētdien Olsdorfas kapsētā fotografējis slavenu cilvēku kapus.
Kapa piemineklis apķēpāts ar četriem kāškrustiem oranžā krāsā. Fotogrāfs nekavējoties izsaucis policiju. Tagad kāškrusti no kanclera kapa ir notīrīti.
Policijai ir aizdomas, ka tas nebija nejaušs vandālisms, bet gan politiski motivēts nodarījums. Valsts drošības amatpersonas izmeklē šo gadījumu.
Šmits, kas pārstāvēja sociāldemokrātus (SPD), kanclera amatu ieņēma no 1974. līdz 1982. gadam, kad Rietumvācija izauga par globālu ekonomisku lielvaru. Viņš nomira 2015. gada novembrī 96 gadu vecumā.