Zināmas sīkākas ziņas par šausminošo vilcienu sadursmi Spānijā, kas prasījusi vismaz 21 dzīvību. VIDEO
Baismīgajā divu vilcienu sadursmē Spānijas Andalūzijas provincē dzīvību zaudējis 21 cilvēks, bet vismaz 30 cilvēku stāvoklis šobrīd tiek raksturots kā smags. “Man šķita, ka sākusies zemestrīce,” par pārdzīvoto stāsta kāds vilciena pasažieris, kas atradās pirmajā vagonā.
Jau ziņots, ka aizvadītajā dienā plkst.18.40 pēc vietējā laika (19.40 pēc Latvijas laika) Andalūzijas provincē pie Adamusas pilsētiņas netālu no Kordovas, notika divu vilcienu sadursme. Vispirms ātrgaitas vilciens, kas devās no Malagas uz Madridi noskrēja no sliedēm, uzbraucot uz blakus esošajā sliežu ceļa, kur tajā ietriecās no Madrides uz Velvu braucošais ātrvilciens, kas arī noskrēja no sliedēm.
Vilcienu sadursme Spānijā
Baismīgajā divu vilcienu sadursmē Spānijas Andalūzijas provincē dzīvību zaudējis 21 cilvēks, bet vismaz 30 cilvēku stāvoklis šobrīd tiek raksturots kā ...
Avārijas brīdī pirmajā vilcienā atradās aptuveni 300 pasažieri, bet otrajā - 100. Kā norāda Andalūzijas neatliekamās palīdzības dienesti, sadursmē dzīvību zaudējis vismaz 21 cilvēks, bet ievainojumus guvuši vismaz 73 cilvēki, no kuriem 30 - cietuši smagi. Jāpiebilst, ka vilciens, kas bija ceļā no Malagas, spēj sasniegt ātrumu līdz 400 kilometriem stundā.
Andalūzijas reģiona valdības vadītājs Huanma Moreno paziņoja, ka “daži vilciena vagoni ir ārkārtīgi smagi bojāti”. “Tas ir metāla juceklis. Darbs ir ļoti sarežģīts, un ir iespējams, ka bojāgājušo skaits pieaugs,” sacīja Moreno, piebilstot: “Mēs esam šokā. Šī ir ļoti smaga traģēdija.”
“Es biju pirmajā vagonā. Bija brīdis, kad šķita, ka notiek zemestrīce,” vietējiem medijiem norāda Spānijas televīzijas RTVE žurnālists Salvadoras Himeness, kurš atradās pirmajā vilcienā. Kāds cits apstiprina, ka notikumi risinājās ļoti ātri. “Sajūta bija, ka noticis sprādziens, un tad iestājās pilnīgs haoss.”
“Vilciens sāka strauji bremzēt, un daži sēdekļi tika izrauti un aizlidoja pa gaisu. Es domāju, ka nomiršu,” vietējai televīzijai pauž pasažiere Francina Martinesa.
Tikmēr glābēji norāda, ka glābšanas darbi bija ļoti sarežģīti. “Dažkārt mums pat nācās pārvietot bojāgājušo ķermeņus, lai tikai varētu aizsniegt dzīvu cilvēku. Tas bija ļoti smags un sarežģīts darbs,” vietējai televīzijai norāda kāds glābējs.
Glābšanas darbos iesaistīti plaši ārkārtas dienestu spēki — mobilās reanimācijas brigādes, neatliekamās palīdzības vienības, psihologi un tiesu mediķi. Andalūzijas neatliekamās palīdzības dienesti apstiprināja, ka glābšanas darbi notika visu nakti, jo vairāki vagoni bija noslīdējuši pa četrus metrus augstu nogāzi.
Spānijas transporta ministrs Oskars Puente uzsvēra, ka notikušais ir grūti izskaidrojams. “Avārija ir ārkārtīgi dīvaina — tā notika taisnā sliežu posmā. Vilciens bija gandrīz jauns, un sliedes tika atjaunotas pagājušā gada maijā. Šobrīd mēs nevaram spekulēt,” sacīja ministrs, norādot, ka izmeklēšana varētu ilgt vairākas nedēļas.
Tikmēr notikušais satricinājis visu valsti. Spānijas premjerministrs Pedro Sančess norādīja, ka Spānija ir aizvadījusi “dziļu sāpju nakti”, bet līdzjūtību izteikuši arī Eiropas Savienības un Francijas līderi. Tikmēr vilcienu satiksme starp Madridi un Andalūziju ir pilnībā pārtraukta, bet stacijās valda sēras un apjukums, kamēr valsts mēģina apzināt vienas no smagākajām dzelzceļa katastrofām pēdējo gadu laikā sekas.