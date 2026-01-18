Eiropadomes priekšsēdētājs Antoniu Košta.
Pasaulē
Vakar 23:23
Košta sasauc ārkārtas ES samitu Trampa draudu pārrunāšanai
Eiropadomes priekšsēdētājs Antoniu Košta svētdien paziņojis, ka Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu līderi tuvāko dienu laikā tiksies, lai apspriestu ASV prezidenta Donalda Trampa draudus noteikt īpašus muitas tarifus valstīm, kas iebilst pret viņa ieceri pārņemt savā kontrolē Grenlandi.
"Ņemot vērā neseno notikumu svarīgumu, un nolūkā koordinēt turpmāko [rīcību] esmu izlēmis tuvākajās dienās sasaukt Eiropadomes ārkārtas sēdi," sociālās saziņas vietnēs paziņojis Košta.
ES amatpersonas vēsta, ka samits varētu notikt ceturtdien.
Kā vēstīts, Tramps paziņojis, ka domstarpību dēļ Grenlandes jautājumā no 1. februāra imports no astoņām ES dalībvalstīm tiek aplikts ar 10% lielu muitas nodokli.
Jaunie tarifi attieksies uz visu importu no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Francijas, Vācijas, Lielbritānijas, Nīderlandes un Somijas. Gadījumā, ja netiks panākta vienošanās par Grenlandes pārdošanu ASV, no jūnija šis tarifs tiks paaugstināts līdz 25%.