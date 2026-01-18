Eiropieši pēc Trampa draudiem brīdina par pieaugošo eskalāciju
Astoņas Eiropas valstis, kam ASV prezidents Donalds Tramps par iebildumiem pret viņa centieniem pārņemt savā kontrolē Grenlandi, piemērojis papildu muitas tarifus, paziņojušas, ka tas "apdraud transatlantiskās attiecības" un rada "bīstamas lejupejošas spirāles draudus".
Dānija, Francija, Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija, Somija, Vācija un Zviedrija, reaģējot uz Trampa draudiem, svētdien izplatīja kopīgu paziņojumu.
Visas astoņas valstis paudušas apņēmību "kopīgo transatlantisko interešu vārdā stiprināt Arktikas drošību" un norādījušas uz Dānijas vadītajiem manevriem, kas nedēļas nogalē notikuši Grenlandē.
Eiropas valstis atkārtoti paudušas solidaritāti ar Dāniju un norādījušas, ka domstarpības risināmas dialoga ceļā, nevis ar draudiem piemērot papildi muitas tarifus.
Kā vēstīts, Tramps paziņojis, ka domstarpību dēļ Grenlandes jautājumā no 1. februāra imports no astoņām ES dalībvalstīm tiek aplikts ar 10% lielu muitas nodokli.
Jaunie tarifi attieksies uz visu importu no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Francijas, Vācijas, Lielbritānijas, Nīderlandes un Somijas. Gadījumā, ja netiks panākta vienošanās par Grenlandes pārdošanu ASV, no jūnija šis tarifs tiks paaugstināts līdz 25%.