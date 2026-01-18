Vai jūties izdedzis? Laiks atpūsties. Atvērts pirmais pansionāts jauniešiem
Malaizijā atvērts pirmais pansionāts, domāts jauniešiem, lai tie varētu atpūsties un atbrīvoties no stresa.
Gopengā, Malaizijā, speciālā atpūtas centrā tikai par aptuveni 424 eiro mēnesī (2 000 ringitiem) jauniešiem, kuriem ir ļoti saspringta ikdiena, ir iespēja atvilkt elpu un relaksēties, vēsta "NDTV", atsaucoties uz "The Rakyat Post".
Par mēneša maksu iemītniekiem tiek nodrošināta dzīvošana, ēdināšana un klusa vide, kas palīdz palēnināt tempu un atjaunot spēkus. Nav noteikts laiks, cikos jāmostas, brīvajā laikā jaunieši var, piemēram, iestādīt dārzeņus vai pastaigājoties vērot pīles. Galvenais – atpūsties.
25 gadus vecā pansionāta dibinātāja ģimenei jau pieder viens aprūpes nams Ipohā. Tā vietā, lai piedāvātu pakalpojumus vecākiem cilvēkiem, dibinātājs izvēlējās izveidot vietu jauniešiem uz vecākiem piederoša zemes gabala, jo ir pamanījis, ka jaunieši mūsdienas arvien biežāk izdeg.
"Es esmu redzējis, kā 90. gados un divtūkstošajos gados dzimušie jaunieši ātri izdeg, pirms paspēj sasniegt 30 gadu vecumu," saka vīrietis, vēsta "Daily Mail".
Koncepts jau ir ieguvis atsaucību Gen Z un mileniāļu vidū.