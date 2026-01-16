Ukrainas ekspremjere un partijas "Batkivščina" ("Tēvzeme") līdere Jūlija Timošenko.
Ukrainas ekspremjere stājusies tiesas priekšā - viņai nāksies atvadīties no prāvas naudas summas
Kijivas tiesa Ukrainas ekspremjerei un partijas "Batkivščina" ("Tēvzeme") līderei Jūlijai Timošenko lietā par parlamenta deputātu uzpirkšanu noteikusi drošības naudu 33,3 miljonu hrivnu (aptuveni 655 000 eiro) apmērā.
Timošenko noliedz visas apsūdzības un apgalvo, ka jaunā kriminālvajāšana nav "pirmais politiskais pasūtījums vairāku gadu laikā politikā".
Viņasprāt, krimināllieta, iespējams, ir daļa no kampaņas pirms vēlēšanām.
"Izskatās, ka vēlēšanas ir daudz tuvāk, nekā šķita. Un kāds ir nolēmis sākt atbrīvoties no konkurentiem," pauda ekspremjere.
Pēc tiesas sēdes Timošenko paziņoja par nodomu pārsūdzēt tiesas spriedumu, bet, ja tas paliks spēkā, viņai nāksies lūgt draugu un kolēģu palīdzību, lai savāktu nepieciešamo summu.
Ukrainas korupcijas apkarošanas struktūras 13. janvārī paziņoja, ka konstatējušas kādas parlamenta frakcijas vadītāja saistību ar korupciju - deputātiem piedāvāti kukuļi balsojumos par likumprojektiem