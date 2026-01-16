FOTO: Džordža Meloni publicē kadru ar Japānas premjerministri - neparastais ieraksts par Itālijas un Japānas satuvināšanos kļūst virāls
Itālijas premjerministre Džordža Meloni pārsteigusi sociālā tīkla “X” sekotājus ar neparastu un radošu ierakstu.
“Divas valstis, tālu viena no otras, tomēr arvien tuvākas. Draudzība un savstarpēja sapratne,” pie fotogrāfijas, kurā Meloni redzama kopā ar Japānas premjerministri Sanaje Takaiči, kā arī tās ilustratīvas, animācijas (anime) stila versijas, rakstīja Itālijas valdības vadītāja.
Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 16, 2026
Amicizia e sintonia con @takaichi_sanae 🇮🇹🇯🇵 pic.twitter.com/LbRlnoeQcZ
Šis ieraksts izraisījis lielākoties pozitīvu reakciju sociālajos tīklos. Lietotāji slavē abu valstu līderu draudzīgo noskaņu, radošo pieeju diplomātijai un norāda, ka šāds ieraksts simboliski uzsver Itālijas un Japānas attiecību ciešāku satuvināšanos.
Itālijas premjerministre Džordža Meloni ceturtdien uzsāka trīs dienu oficiālu darba vizīti Japānā. Vizīte notiek laikā, kad abas G7 valstis atzīmē diplomātisko attiecību nodibināšanas 160. gadadienu.
Šī ir Takaiči pirmā tikšanās Japānā ar kādas Eiropas valsts līderi kopš stāšanās amatā pērn oktobrī.
Japānas sociālo tīklu lietotāji šo tikšanos nodēvējuši par “SanaMelo samitu”, kas piesaista uzmanību kā rets gadījums, kad tiekas divas konservatīvas sievietes–līderes.
Abu ģeogrāfiski attālo valstu attiecības gadu desmitu laikā ir nostiprinājušās, un Japāna ir kļuvusi par Itālijas trešo lielāko tirdzniecības partneri Āzijā – divpusējās tirdzniecības apjoms sasniedz aptuveni 11,6 miljardus ASV dolāru.